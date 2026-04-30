Canelo considera que “el pobre es pobre porque quiere”

Saúl Álvarez ha sido una figura prominente para los medios en los últimos años. Entre las razones destacan su nivel en el boxeo y sus declaraciones fuera de él. Mientras se prepara para su regreso al ring, el Canelo ofreció unas polémicas reflexiones en las que concluye que no existe una buena educación financiera que hace que las personas no puedan salir adelante.

El boxeador mexicano estuvo en el podcast “Cracks” del Oso Trava. Canelo Álvarez, reconocido por sus inversiones y ser uno de los atletas mejores pagados en el mundo, realizó su polémico análisis relacionado con el mundo de los negocios.

“Yo siempre he dicho que el pobre es pobre porque quiere. Si no tienen la capacidad de pensar y si no tienes una educación sobre el dinero, siempre vas a ser pobre. Dale $10 millones de dólares a una persona que no tiene ni uno y va a querer gastar $15 millones de dólares”, dijo el peleador tapatío.

Saúl Álvarez creció en una familia muy humilde. El “Canelo” vendía paletas en los autobuses y mercados para poder llevar dinero a su hogar. Sin embargo, fue el boxeo el que le pudo hacer crecer su patrimonio y consolidar su fortuna.

Los negocios de Saúl Álvarez

En la actualidad se estima que el patrimonio neto de Saúl Álvarez ronda los $300 millones de dólares. Gran parte de ese dinero se debe a los ingresos anuales del Canelo por combates. En este sector entran los ingresos por contrato y los porcentajes de Pagos Por Evento (PPV),

Pero Saúl Álvarez también ha invertido su dinero. El Canelo es un activo comprado de bienes raíces. Además, el peleador mexicano es dueño de varias empresas como Canelo Energy, red de gasolineras en México; Upper, tiendas de conveniencia; VMC, una marca de bebidas y Canelo Promotions, una empresa de boxeo y eventos.

#NoticiasEnAcción| Hasta 18 mil pesos ganará un empleado de tiendas de “El Canelo”



Dio a conocer la apertura de una serie de tiendas de conveniencia llamadas “Upper”.



30 las tiendas que abrió en su estado natal, #Jalisco https://t.co/9nHDkgZ1pG pic.twitter.com/0s1XM2Ymca — Veracruz en Acción (@VerAccion) October 21, 2022

En el año 2025, la revista Forbes puso a Saúl Álvarez en su lista de los 25 atletas mejores pagados en todo el año. El Canelo fue segundo en el ranking solo por detrás de Cristiano Ronaldo. Álvarez generó cerca de $137 millones de dólares en un solo año.

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