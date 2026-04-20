Canelo Álvarez reconoció los errores que cometió en su derrota ante Crawford

El panorama del boxeo mundial cambió drásticamente en 2025 tras el enfrentamiento entre dos de los mejores exponentes de la actualidad. En una pelea que definió el campeonato indiscutido de las 168 libras, el mexicano Saúl Canelo Álvarez perdió por puntos tras doce asaltos frente a Terence Crawford.

Este resultado representó la primera caída del mexicano en la categoría de peso supermediano y generó un análisis profundo sobre su estado físico actual.

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A pesar de que Crawford subía de categoría con poca experiencia previa en las 154 y 168 libras, su estrategia técnica superó la potencia del tapatío.

Los jueces entregaron tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113 a favor del estadounidense, quien se retiró poco tiempo después de esta victoria.

Para Canelo Álvarez, este tropiezo significó un momento de reflexión sobre el desgaste acumulado tras más de quinientos asaltos disputados en su trayectoria profesional.

Factores físicos que afectaron el desempeño en el ring

En una entrevista concedida al podcast Mr Versace, el boxeador mexicano admitió que su preparación y respuesta corporal no estuvieron a la altura de las exigencias del combate.

Canelo Álvarez señaló que, a pesar de sus intenciones de mostrar agilidad, sus extremidades no reaccionaron de forma óptima durante la contienda. El cansancio en las piernas fue un factor determinante que limitó su capacidad de respuesta ante los ataques de su oponente.

“Muchas cosas salieron mal. Mi cuerpo no respondió como yo quería, porque quería ser más rápido, y esto y aquello, y luego no recuperé el peso como debía. También sentía las piernas un poco cansadas. Pero él se merecía todo el mérito. Hizo una mejor estrategia que yo, pero creo que lo hice bien… Es lo que hay, hay que aceptar las derrotas, aprender de ellas y seguir adelante”, afirmó Canelo Álvarez.

La comunicación con el equipo técnico y las lesiones

El atleta también mencionó que las instrucciones de su entrenador, Eddy Reynoso, fueron claras, pero la ejecución se vio truncada por calambres inesperados.

Esta falta de respuesta motriz impidió ajustar la estrategia a medida que avanzaban los episodios. Canelo Álvarez enfatizó que estos errores ocurrieron tanto en el cuadrilátero como en el campamento de entrenamiento previo a la cita mundialista.

“Él [Eddy Reynoso] me lo explicó todo, lo intenté, pero mi cuerpo no respondió. Tuve calambres en las piernas. No respondió como yo quería. Aprendemos de eso y seguimos adelante. Sé qué errores cometí en la pelea y también en el campamento. De eso se trata el boxeo. Ganar no significa ganar siempre. Hay que aprender de todo”, explicó Canelo Álvarez.

Próximos compromisos y recuperación médica

Tras asimilar los resultados de 2025, el boxeador se prepara para retomar su actividad en septiembre de este año dentro de la división de peso supermediano.

Un factor que podría favorecer su rendimiento es la reciente cirugía de codo a la que se sometió para corregir una lesión persistente. Esta intervención quirúrgica busca eliminar las molestias que condicionaron sus entrenamientos en periodos anteriores.

El regreso de Canelo Álvarez se perfila como una disputa por el título mundial, con Christian Mbilli como el adversario con mayores posibilidades de concretar el acuerdo.

La comunidad del boxeo se mantiene atenta a la evolución del peleador de 35 años, quien busca demostrar que los ajustes en su equipo y su recuperación física son suficientes para recuperar su posición en la cima del deporte.

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