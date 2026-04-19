Manny Pacquiao reflexionó sobre su derrota contra Yordenis Ugas y lo que le costó en ese momento

El legendario boxeador filipino ha vuelto a poner sobre la mesa los factores que determinaron su desempeño en uno de los momentos más críticos de su trayectoria. Tras un periodo de inactividad que superó los dos años, el regreso de Manny Pacquiao al cuadrilátero no resultó como sus seguidores esperaban.

El combate contra el cubano Yordenis Ugás marcó un antes y un después en su carrera deportiva.

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A pesar de venir de victorias importantes frente a figuras como Keith Thurman y Adrien Broner a inicios de la década, el descanso prolongado afectó el ritmo del multicampeón.

Manny Pacquiao decidió defender su título de la AMB ante un rival de alto calibre como Ugás, quien aceptó el reto con determinación. El resultado final fue una derrota por decisión unánime que dejó interrogantes sobre el estado físico del filipino.

El error en la preparación física previo al combate

En una conversación reciente con el medio especializado Inside the Ring, el púgil detalló que su cuerpo no respondió de la manera habitual. Según relata, la implementación de una técnica de recuperación poco común antes de subir al ring fue el detonante de sus problemas motrices.

Manny Pacquiao atribuye su falta de movilidad a una decisión técnica errónea tomada minutos antes de la pelea.

“Para la pelea contra Ugas, hicimos una rutina que no solemos hacer antes de una pelea. Eso fue lo que me pasó: calambres en ambas piernas”, declaró el boxeador filipino.

El impacto de los calambres en el rendimiento

La falta de desplazamiento permitió que Yordenis Ugás dominara la distancia y conectara los mejores golpes durante los doce asaltos. Las tarjetas de los jueces, con puntuaciones de 115-113 y 116-112, reflejaron una superioridad técnica del cubano ante un rival disminuido.

Manny Pacquiao explicó que nunca antes había experimentado una sensación de parálisis muscular de esa magnitud en una competencia oficial.

“Antes de la pelea, usamos la máquina de masajes. Durante la pelea, tuve calambres y no podía moverme. Fue la primera vez en mi carrera que me pasó algo así”, confesó el atleta a Inside the Ring.

El camino hacia la revancha contra Floyd Mayweather

Después de aquel encuentro, el retiro parecía definitivo para el ídolo de Filipinas, quien se dedicó a combates de exhibición.

Sin embargo, su reciente empate frente a Mario Barrios en julio pasado ha reavivado las expectativas de la industria. Manny Pacquiao mantiene su relevancia en el peso wélter y ya tiene la mirada puesta en un compromiso de gran envergadura para el cierre de este año.

Si los acuerdos se mantienen según lo planificado, la afición podrá presenciar un nuevo capítulo de la rivalidad más lucrativa de la historia.

Se espera que Manny Pacquiao se enfrente a Floyd Mayweather en un combate de revancha este próximo septiembre.

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