Ben Whittaker noqueó al argentino Braian Suárez en la velada de Liverpool

El boxeador británico Ben Whittaker resolvió su compromiso de forma rápida este sábado por la noche en el M&S Bank Arena de Liverpool. Ante la cancelación del combate estelar original entre Callum Smith y David Morrell por lesión, el prospecto de West Bromwich asumió el protagonismo de la cartelera y detuvo al argentino Braian Suárez en el primer asalto.

Con esta victoria, Ben Whittaker mantiene su récord invicto de 11 victorias, con 8 de ellas por la vía del sueño.

El desenlace ocurrió a los 2:24 minutos del asalto inicial, luego de que el local impusiera su velocidad de manos y precisión desde el toque de campana, dejando sin opciones de respuesta al experimentado peleador sudamericano.

BEN WHITTAKER JUST KNOCKED OUT BRAIAN SUAREZ IN THE 1ST ROUND 🤯 pic.twitter.com/X1uuFZNq2W — Source of Boxing (@Sourceofboxing) April 18, 2026

Dominio técnico en el primer asalto

Desde los primeros segundos, la diferencia de técnica fue notable entre ambos púgiles de peso semipesado. Ben Whittaker utilizó su jab de izquierda para medir la distancia y frustrar los intentos de Suárez por acercarse.

Un descuido defensivo del argentino tras un reclamo al árbitro permitió que el británico conectara un derechazo sólido a la cabeza que decidió el encuentro.

“Woo. Eso estuvo bien, ¿verdad? Eso estuvo bien. No te equivoques, es un muy buen boxeador. Esperaba un par de asaltos, pero luego no tanto porque el trabajo con mi hermano, el trabajo con Andy, ha sido increíble. Todavía puedo jugar… Eliminar a alguien así en la primera ronda demuestra en qué nivel estoy”, dijo Whittaker al final de la velada.

Ben on his 1st round ko #WhittakerSuarez ▪️ pic.twitter.com/iex9PFPlVL — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 18, 2026

Planes de expansión hacia Estados Unidos

El éxito obtenido en Liverpool sirve como plataforma de lanzamiento internacional para el boxeador inglés. Su promotor, Eddie Hearn, confirmó inmediatamente después del combate que el próximo paso en la carrera de Ben Whittaker será cruzar el Atlántico para presentarse ante el público estadounidense en una de las carteleras más esperadas del verano en Nueva York.

“Verán a la verdadera estrella del boxeo británico, Ben Whittaker, hacer su debut en Estados Unidos el 27 de junio, número uno. Estará donde van todas las superestrellas y donde les gusta desfilar bajo los focos. Nueva York, ahí viene. Jaron Ennis contra Xander Zayas, Barclays Center, Brooklyn”, sostuvo Hearn.

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