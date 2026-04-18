Jake Paul insiste en no retirarse del boxeo y se recupera de la fractura de mandíbula

El creador de contenido y boxeador Jake Paul rompió el silencio sobre su futuro profesional tras la dura derrota sufrida el pasado 19 de diciembre. El estadounidense enfrentó a Anthony Joshua en un combate que le dejó secuelas físicas de gravedad, incluyendo una doble fractura en su mandíbula.

Pese a la complejidad de las cirugías, el peleador descartó el retiro definitivo de los cuadriláteros.

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La recuperación de Jake Paul ha sido un proceso lento que incluyó hospitalización inmediata y múltiples intervenciones quirúrgicas.

Los médicos instalaron dos placas de titanio para estabilizar el hueso, aunque en febrero de 2026 surgieron complicaciones con los tornillos de fijación. Actualmente, el deportista se mantiene bajo observación médica constante para determinar cuándo podrá recibir impactos nuevamente.

La postura oficial del polémico peleador

Durante una conversación reciente con el periodista Chris Mannix, el boxeador explicó su situación contractual y física actual. Jake Paul aclaró que, aunque no tiene una fecha programada, su intención es retomar la actividad en cuanto reciba el alta médica. El atleta enfatizó que este tiempo fuera del gimnasio es una etapa natural después de un castigo físico tan severo.

Sobre su estado actual, Jake Paul fue franco de mantener su postura de volver al ring, “Sí, creo que sí, quiero decir, técnicamente no estoy activo ahora mismo, pero creo que muchos peleadores toman periodos de descanso. Así que solo dejando que la mandíbula se recupere y volveremos a la acción tan pronto como esté listo”.

El impacto del combate contra Joshua

El enfrentamiento contra el ex campeón olímpico Anthony Joshua representó el mayor desafío técnico para Jake Paul hasta la fecha. A diferencia de sus victorias anteriores contra veteranos de las artes marciales mixtas, el británico impuso condiciones desde el primer asalto. La superioridad física y la potencia del europeo terminaron por fracturar la mandíbula del estadounidense en el sexto round del pleito.

Antes de esta caída, Jake Paul había construido un historial basado en triunfos sobre figuras como Mike Tyson, Julio César Chávez Jr. y Tyron Woodley. Sin embargo, la brecha de nivel contra un peso pesado de élite en plenitud física resultó determinante en el resultado.

La derrota por nocaut dejó interrogantes sobre el nivel real que puede alcanzar el “Problem Child” en la división máxima.

El proceso de rehabilitación médica

La segunda intervención quirúrgica realizada hace dos meses fue necesaria debido a que la estructura ósea no soldó correctamente en el primer intento. Este contratiempo retrasó los planes de entrenamiento que Jake Paul tenía previstos para la primera mitad del año.

Por ahora, el enfoque se centra en la recuperación de la movilidad facial y el fortalecimiento de la zona afectada por el impacto de Joshua.

El equipo de trabajo de Jake Paul no ha confirmado nombres de posibles rivales para su regreso al ring de boxeo. Se espera que la vuelta se realice bajo condiciones que permitan evaluar su resistencia después de la fractura doble.

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