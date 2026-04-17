Jaime Munguía y el Toro Reséndiz sostuvieron un intenso encuentro en Los Ángeles

A casi dos semanas de su enfrentamiento en Las Vegas, los boxeadores mexicanos Jaime Munguía y Armando “Toro” Reséndiz se vieron las caras por primera vez. El encuentro tuvo lugar este jueves durante un entrenamiento abierto a los medios de comunicación en el Brickhouse Boxing Club de Los Ángeles. Ambos atletas afinan los últimos detalles para la pelea donde estará en juego el título súper medio de la AMB.

Durante la actividad, Jaime Munguía y el actual monarca realizaron un careo que, aunque breve, mostró la determinación de ambos contendientes.

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La mirada fija de los dos peleadores durante aproximadamente diez segundos marcó el inicio de la tensión competitiva previa a la velada del 2 de mayo. Este combate representa una oportunidad significativa para el retador de volver a la cima del boxeo mundial.

Los protagonistas listos para la batalla

El campeón Armando Reséndiz expresó su compromiso con el público al defender su cetro de las 168 libras por primera vez. De acuerdo con testimonios recogidos en el Brickhouse Boxing Club, el monarca señaló: “Es un honor, una gran responsabilidad. Quiero entregarlo todo, hacerlo lo mejor posible en el ring y que la afición se vaya bien contenta con una gran pelea”.

Por su parte, Jaime Munguía manifestó su entusiasmo por disputar nuevamente una corona mundial ante los medios presentes en el gimnasio angelino. El boxeador tijuanense declaró textualmente: “Va a ser una gran pelea. Ser nuevamente campeón, de los mejores del mundo. Estamos contentos, felices y motivados para volver a ser campeón del mundo”.

Jaime Munguia on sparring and getting help from Canelo for this camp🤝 pic.twitter.com/Za6CgXSAJq — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) April 16, 2026

Importancia de la fecha en Las Vegas

El combate entre Jaime Munguía y Armando Reséndiz se llevará a cabo en la T-Mobile Arena, en el marco de las celebraciones por el 5 de mayo. Esta fecha es una de las más emblemáticas para el boxeo mexicano en Estados Unidos, lo que añade presión a ambos atletas.

Los fajadores aztecas coincidieron en que la prioridad es ofrecer un espectáculo que cumpla con las expectativas de los seguidores del deporte.

La preparación física de Jaime Munguía ha sido intensa para enfrentar el estilo de Reséndiz, quien es conocido por su resistencia en el cuadrilátero.

Expectativas para el 2 de mayo

Con este primer careo oficial, la promoción del evento entra en su fase final para atraer la atención de la comunidad boxística internacional.

Para Jaime Munguía, este duelo es la plataforma ideal para consolidar su posición dentro de la categoría de los súper medianos.

El respeto mostrado entre los peleadores fuera del ring anticipa una competencia técnica y estratégica de alto nivel para el próximo mes.

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