Mauricio Sulaimán elogia al Canelo Álvarez, pero considera que está en el final de su carrera

El nombre de Saúl “Canelo” Álvarez sin duda resuena en los libros del boxeo mundial, no solo en su país, y así lo reconoce su compatriota y presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, quien detalló una vez más las cualidades del púgil tapatío y las capacidades que tiene para enfrentar a los mejores del orbe.

“Canelo le puede ganar a cualquier peleador”, sostuvo el mandamás del CMB en una entrevista exclusiva para La Opinión.

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Sulaimán tiene en cuenta que el Canelo Álvarez ha logrado grandes cosas en el boxeo profesional, pero desde su derrota contra Terence Crawford, el panorama ha cambiado para el tapatío.

“El perdió con Crawford en una noche muy complicada, en la que no estuvo Saúl Álvarez en el ring”, reflexionó Sulaimán en la conversación con el periodista Ricardo López Juárez.

El paso del tiempo y el cobro de la vida misma

Saúl Álvarez de 35 años, ha sido campeón mundial en distintas categorías y monarca absoluto del peso supermediano, perdiendo todos sus cinturones contra el estadounidense Terence Crawford en septiembre de 2025, pero está listo para regresar, aunque el panorama no parece ser el mismo de siempre, debido a su edad y el paso del tiempo con lesiones acumuladas.



“El ciclo de vida no perdona, ‘Canelo’ lleva muchos años en el boxeo profesional, 20 años, 14 como campeón mundial y la realidad es que ha sido tan profesional, tan consistente, él pelea y a la semana o dos semanas ya está de regreso en el gimnasio”, sostuvo Sulaimán.

El empresario mexicano cree que queda mucho por ver en la carrera del Canelo, aunque no con la misma intensidad de siempre, alegando que está en sus últimos pleitos. “Es un boxeador ejemplar que maduró mucho y la factura el tiempo se la va cobrar, no sabemos si ya vimos lo mejor del Canelo, yo siento que tiene mucho por dar todavía, pero está en su etapa final”.

Sulaimán confirma pelea por cinturón CMB

En medio de muchas especulaciones sobre quién será el próximo rival de Álvarez en su regreso al ring en este 2026, Mauricio Sulaimán no se guardó nada y en La Opinión comentó que el jalisciense pelearía por el cetro supermediano del CMB, lo que se traduce en que el Canelo peleará contra Christian Mbilli.

“Peleará en septiembre por el título mundial, después un par de peleas y tiene muchas opciones Benavidez, Charlo o la revancha con Crawford que se retiró cobardemente, Bivol o Beterbiev”, el jerarca del CMB fue tajante y solo queda la confirmación de este combate que será el 12 de septiembre en Arabia Saudita.

“El Canelo es un peleador de época, un peleador que quedará en la historia, pero estoy seguro que todavía hay Canelo para rato”, finalizó Mauricio Sulaimán sobre el legado del Canelo en el pugilismo.

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