Ryan García y Conor Benn tienen negociaciones listas para pelear este verano

Las conversaciones para un enfrentamiento entre el campeón mundial de peso wélter, Ryan García, y el británico Conor Benn han alcanzado una etapa avanzada. Según fuentes cercanas a la negociación consultadas por el medio especializado BoxingScene, el combate se proyecta para finales de este verano, posiblemente en el mes de agosto.

Esta defensa del título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) representa uno de los eventos más esperados del calendario boxístico internacional.

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El interés por este duelo se intensificó tras la reciente victoria de Benn sobre Regis Prograis en Londres. Por su parte, Ryan García llega a este compromiso tras haber capturado su primer cinturón mundial el pasado febrero al derrotar a Mario Barrios en Las Vegas.

🚨 Ryan Garcia just announced he's fighting Conor Benn in August in Las Vegas



"We're gonna eat that up. Conor's about to get blasted, guys."



(via @RyanGarcia) pic.twitter.com/BJgmTVPIaK — Championship Rounds (@ChampRDS) April 16, 2026

La pelea cuenta con el respaldo estratégico de financistas saudíes, lo que asegura una plataforma de difusión global a través de servicios como Netflix o DAZN.

Confirmación del interés en redes sociales

La confirmación pública de las negociaciones llegó a través de las plataformas digitales de los involucrados. Tras el reto lanzado por el boxeador inglés al concluir su última presentación, el actual campeón respondió positivamente a la propuesta.

“¡Me apunto! ¡GARCIA VS BENN! ¡Hagámoslo!”, publicó Ryan García en su cuenta de la plataforma X, validando su disposición para exponer su corona de las 147 libras.

I’m down GARCIA VS BENN

Let’s do it!!!!!! — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) April 11, 2026

A pesar de la expectativa, el rendimiento de Benn en su pelea anterior generó opiniones divididas entre los especialistas. Aunque logró una decisión unánime, diversos analistas sugieren que el británico podría desempeñarse mejor en categorías de peso superiores.

No obstante, las negociaciones se mantienen enfocadas en el límite del peso wélter, donde Ryan García ostenta actualmente el cetro verde y oro del CMB.

Pronósticos y acuerdos financieros

El boxeador estadounidense se ha mostrado confiado respecto al resultado de este posible choque veraniego. En declaraciones recientes, el púgil predijo que el combate no llegará a la distancia de los doce asaltos reglamentarios.

“Recuerden mis palabras: su esquina o el árbitro detendrán mi pelea con Conor en el sexto o séptimo asalto”, afirmó Ryan García sobre el desenlace técnico que visualiza para el encuentro.

Mark my words his corner or the ref stops my fight with Connor in the 6-7 round — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) April 12, 2026

En el aspecto económico, la pelea cuenta con un sólido respaldo financiero. Conor Benn recientemente firmó un acuerdo con Zuffa Boxing por 15 millones de dólares para un solo combate, contando con el apoyo de Turki Alalshikh.

Este marco contractual facilita que la defensa de Ryan García se consolide como un evento estelar de gran impacto comercial, uniendo a dos de los peleadores con mayor base de seguidores en el boxeo actual.

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