Canelo Álvarez afirmó estar listo para regresar y ganar el 12 de septiembre

Saúl Álvarez comienza a captar la atención de los medios nuevamente y recientemente ha confirmado que se encuentra en condiciones físicas óptimas para su próxima pelea que está pautada para el próximo 12 de septiembre en Arabia Saudita.

Durante un evento de golf en la Ciudad de México, el boxeador jalisciense explicó que estar durante siete meses fuera de los gimnasios, fue fundamental para sanar lesiones acumuladas.

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El objetivo de este descanso fue permitir que Canelo Álvarez recuperara la vitalidad necesaria para afrontar los retos deportivos del segundo semestre del año.

“Yo estoy en muy buen momento, me siento muy bien, mi cuerpo está muy bien”, declaró el deportista a los medios de comunicación presentes en el Club de Golf Chapultepec.

El pugilista detalló que se sometió a una evaluación médica exhaustiva para determinar su estado real de salud. “Me hice estudios de todo, todo al 100%, mi cuerpo está de veinteañero”, añadió Canelo Álvarez al referirse a los resultados obtenidos en las pruebas de rendimiento en un video publicado por el medio mexicano Izquierdazo.

Evaluación médica y clínica de longevidad

La preparación para el combate del próximo 12 de septiembre incluyó visitas a especialistas en medicina deportiva. El campeón mundial en cuatro divisiones distintas reveló que acudió a una clínica de longevidad para realizarse exámenes específicos.

“Tener tiempo para mí, poder analizar muchas cosas, cuidar mi cuerpo. Estuve en una clínica de longevidad para hacer exámenes en mi cuerpo, ver dónde estoy, entonces todo muy bien”, explicó Canelo Álvarez sobre el proceso de diagnóstico.

Además del descanso, el boxeador ya ha retomado las actividades técnicas en el gimnasio, incluyendo el intercambio de golpes con compañeros de entrenamiento. “La verdad me siento muy bien, he estado haciendo sparring. Me siento demasiado bien y contento porque a veces es lo que necesita uno”, comentó el tapatío.

Recuperación tras la cirugía y preparación mental

El proceso de rehabilitación fue necesario debido a una intervención quirúrgica en su codo izquierdo realizada el año pasado.

El peleador reconoció que ausentarse de las fechas tradicionales de mayo fue una sensación inusual, pero priorizó la integridad de su físico. “Se siente raro, ya quisiera estar a días de pelear, pero tenía que atenderme mi cuerpo también, las lesiones que tenía, que uno las va dejando pasar después y después y se van acumulando”, admitió Canelo Álvarez ante la prensa.

Finalmente, el boxeador destacó que conocer su estado físico actual le proporciona una ventaja psicológica para sus próximos compromisos. El deportista considera que la tranquilidad mental proviene directamente de la certeza de estar recuperado al cien por ciento.

“Es muy importante saber dónde está parado uno, mentalmente se siente uno más fuerte cuando conoces tu cuerpo”, concluyó Canelo Álvarez, quien ahora espera la confirmación oficial de su oponente para la cartelera de septiembre.

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