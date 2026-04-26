“Entiendo la vida; vivimos en un mundo loco”: Trump tras tiroteo en Washington

Tras el incidente que reavivó el debate sobre la seguridad en eventos de alto perfil en Estados Unidos y en una nación todavía sacudida por el caos vivido la noche del sábado, el presidente Donald Trump rompió el silencio tras el presunto atentado que interrumpió la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

Con el tono desafiante que lo caracteriza, el mandatario aseguró no haber sentido temor mientras el Servicio Secreto lo evacuaba de emergencia del hotel Hilton, el mismo escenario donde Ronald Reagan fue baleado hace 45 años.

“No estaba preocupado. Entiendo la vida; vivimos en un mundo loco”, afirmó Trump durante una tensa entrevista concedida a Norah O’Donnell para el programa 60 Minutes. El mandatario describió los segundos de incertidumbre como un momento de “caos” donde, inicialmente, confundió el sonido de los disparos con el estruendo de una bandeja al caer.

De acuerdo con autoridades federales, el presunto atacante, un hombre de 31 años originario de Torrance, California, logró acercarse al perímetro del evento, celebrado en el hotel Washington Hilton, antes de ser neutralizado por agentes del Servicio Secreto. El sospechoso había enviado previamente un manifiesto a su familia en el que expresaba intenciones violentas contra miembros de la administración.

President Trump joins 60 Minutes for his first interview since the assassination attempt at the White House Correspondents' Dinner.



Watch the key moments in under two minutes. pic.twitter.com/eRsCoc6up0 — The White House (@WhiteHouse) April 27, 2026

Evacuación en segundos y reacción presidencial

Testigos relataron momentos de confusión cuando se escucharon detonaciones dentro o en las inmediaciones del salón principal, donde más de 2,500 invitados, incluyendo funcionarios, periodistas y celebridades, se encontraban reunidos. El Servicio Secreto actuó en cuestión de segundos, rodeando al presidente y sacándolo del lugar bajo estrictos protocolos de seguridad.

El presidente también describió la reacción de la primera dama, señalando que, aunque visiblemente afectada, actuó con serenidad. “¿Quién no estaría alterado en una situación así?”, comentó. Ambos fueron trasladados a una zona segura antes de regresar más tarde a la Casa Blanca.

Según el propio Trump, la rápida intervención de los agentes evitó consecuencias mayores. Autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales ni heridos graves, aunque un agente protegido con chaleco antibalas recibió el impacto de un proyectil sin sufrir daños de consideración.

.@POTUS says King Charles will be "very safe" at the White House:



"The White House grounds are really safe… He's a great guy. They called, and they are so looking forward to being here. We spoke this morning." pic.twitter.com/s8xxOnJkDV — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 27, 2026

Investigación en curso y tensiones con la prensa

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque. Versiones preliminares apuntan a que el sospechoso actuó motivado por una combinación de factores ideológicos y personales, incluidos mensajes de carácter anticristiano y posturas radicales contra el Gobierno.

Durante la entrevista, Trump también protagonizó un momento tenso con la periodista Norah O’Donnell, quien citó fragmentos del manifiesto del atacante que contenían acusaciones graves contra el presidente. El mandatario rechazó categóricamente dichas afirmaciones y criticó a la periodista por leerlas al aire.

El incidente también provocó reacciones en el ámbito político. Legisladores de ambos partidos cuestionaron los protocolos de seguridad implementados durante el evento, especialmente por la concentración de figuras clave del Gobierno en un mismo lugar. Algunos sugirieron revisar prácticas similares al “superviviente designado”, utilizado en el discurso del Estado de la Unión.

Pese a lo ocurrido, Trump expresó su intención de que la cena de corresponsales se realice nuevamente en el corto plazo. “No podemos permitir que un acto así detenga una tradición que representa la libertad de prensa”, dijo, al tiempo que prometió reforzar las medidas de seguridad.

El caso continúa bajo investigación mientras autoridades federales evalúan posibles fallas en el operativo y buscan determinar con precisión las motivaciones del atacante.

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