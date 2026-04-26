FBI asegura casa en Los Ángeles del sospechoso del tiroteo en Washington, D.C.

Agentes del FBI aseguraron la residencia en Los Ángeles del sospechoso acusado del tiroteo cometido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca la noche de este sábado en Washington, D.C.

El presunto pistolero fue identificado como Cole Allen, de 31 años y residente de Torrance, en Los Ángeles, California. quien se encuentra bajo custodia de las autoridades federales.

De acuerdo con la cadena ABC, agentes del FBI, equipados con material táctico y vehículos blindados, acordonaron la vivienda de Allen, en Gramercy Avenue, en el vecindario de Old Torrance, con presencia de un amplio dispositivo de seguridad.

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Después de que los agentes dialogaron en el porche delantero con los ocupantes de la vivienda, pudieron ingresar poco antes de la medianoche para registrar la propiedad, donde presuntamente vivía el responsable del tiroteo.

La presencia de las fuerzas federales del orden llamó la atención de los residentes del vecindario, quienes se reunieron en un gran número detrás de las cintas amarillas policiales que se colocaron para acordonar la zona.

“Estaba paseando al perro y me vi envuelto en este circo de helicópteros, medios de comunicación y vecinos“, comentó un residente del barrio, Erik Orrie.

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“El hecho de que su casa esté aquí no define a la ciudad de Torrance de esta manera. Las acciones de una sola persona no representan a toda la ciudad“, declaró el alcalde de Torrance, George Chen.

Fuerzas del orden llegan al vecindario de Torrance donde está la casa del sospechoso del tiroteo en Washington, D.C. Crédito: William Lang | AP

Según el alcalde, Allen, quien es ingeniero mecánico, no es profesor en ninguna escuela de Torrance, sino tutor de una empresa privada.

Lo que se sabe de Cole Allen

En una página de LinkedIn relacionada con Allen, se menciona que el sospechoso del tiroteo es un ingeniero mecánico de formación que actualmente trabaja como tutor.

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Allen se describe en la página como un ingeniero mecánico e informático de formación, desarrollador de videojuegos independiente por experiencia y “profesor de nacimiento”.

Su actual empleador, C2 Education, publicó en su página de LinkedIn que el año pasado nombró a Allen como “Profesor del Mes”.

Según los detectives en Washington, D.C., todavía se desconoce el motivo por el que ocurrió el tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, a la que asistió el presidente Donald Trump.

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Según los registros electorales, Cole Allen figura como una persona “sin afiliación política”.

La cadena ABC informó que fuentes policiales recuperaron el teléfono celular de Allen y otros dispositivos, y solo estaban esperando una autorización judicial de registro para poder examinar los aparatos.

Al parecer, todo indica que Allen viajó de Los Ángeles a Chicago antes de dirigirse a la capital del país.

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Bajo custodia tras el tiroteo

La noche de este sábado, Allen fue detenido por presuntamente atacar un puesto de control de seguridad con numerosas armas en el hotel Washington Hilton, donde se llevaba a cabo la cena de corresponsales de la Casa Blanca, con la presencia del presidente Trump.

“Empezó a correr desde 50 yardas, era muy rápido, era como una mancha borrosa en la grabación“, escribió Trump sobre el sospechoso, en una publicación en las redes sociales en la que compartió un video del incidente.

Trump publicó otro mensaje en el que compartió imágenes del sospechoso tras ser detenido por el Servicio Secreto.

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Tras ocurrir los balazos, se desató una escena caótica en el salón de baile del hotel, con agentes fuertemente armados apresurándose a evacuar al presidente Trump y a otros miembros del gabinete.

“Siempre resulta impactante cuando sucede algo así“, expresó Trump a los periodistas durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca la noche de este sábado tras el incidente.

El Servicio Secreto informó que el tiroteo ocurrió cerca de la zona principal de control con magnetómetro, afuera del salón de baile donde se realizaba la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

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Era la primera cena de corresponsales a la que Trump asistió como presidente, reunión en la que tenía previsto pronunciar un discurso.

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