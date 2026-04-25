Trump confirma estar a salvo tras ser evacuado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

Luego de ser evacuado del hotel donde se llevaba a cabo la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca debido a la detonación de un arma de fuego realizada por un sujeto, el presidente Donald Trump recurrió a la plataforma Truth Social para confirmar que estaban a salvo tanto él como su esposa y los miembros de su gabinete.

“La primera dama, el vicepresidente y todos los miembros del gabinete se encuentran en perfecto estado de salud. Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”, escribió.

Acto seguido, dio a conocer que la persona responsable de las detonaciones que pusieron en alerta al personal de seguridad había sido detenida.

“El tirador ha sido detenido y he recomendado que ‘el espectáculo continúe’, pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla”, subrayó.

En una publicación posterior, el mandatario compartió imágenes captadas por una cámara de seguridad donde se observa la reacción del Servicio Secreto al percatarse de las detonaciones.

Además, agregó un par de fotografías donde se observa a un sujeto tirado con el rostro hacia el piso y el torso descubierto, quien presuntamente podría tratarse de la persona que disparó.

Minutos después, durante una rueda de prensa ofrecida en la Casa Blanca, el republicano de 79 años recordó que en dos ocasiones su vida ha sido puesta en peligro.

“Como saben, esta no es la primera vez en los últimos dos años que nuestra república ha sido atacada por un aspirante a asesino que buscaba matar. En Butler, Pensilvania, hace menos de dos años, todos conocen esa historia, y en Palm Beach, Florida, unos meses después”, mencionó.

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