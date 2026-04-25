California evalúa exigir identificación y ciudadanía en las urnas en noviembre

Una nueva propuesta que podría transformar el sistema electoral en California llegará a las urnas en noviembre. La iniciativa plantea exigir prueba de ciudadanía al momento de registrarse para votar, además de obligar a los electores a presentar una identificación oficial en los centros de votación.

El anuncio, reportado por Associated Press, se da en medio de un debate nacional cada vez más polarizado sobre la seguridad electoral y las condiciones necesarias para participar en los comicios en Estados Unidos.

De ser aprobada, la medida modificaría de forma significativa las reglas en uno de los estados más poblados del país, donde actualmente no se exige identificación para votar en persona. California forma parte de un grupo reducido de entidades que priorizan el acceso amplio al voto por encima de requisitos adicionales.

El senador estatal Tony Strickland, uno de los principales impulsores, defendió la propuesta al asegurar que se trata de una medida razonable. “Ya mostramos nuestra identificación para actividades cotidianas como volar o abrir una cuenta bancaria. Los californianos merecen elecciones seguras y transparentes”, afirmó.

La iniciativa también contempla nuevas reglas para el voto por correo, un mecanismo ampliamente utilizado en el estado. Entre ellas, se plantea que los votantes proporcionen los últimos cuatro dígitos de una identificación oficial, como el número de Seguridad Social.

El contexto político es clave

A nivel federal, el Partido Republicano ha impulsado iniciativas similares con el respaldo del expresidente Donald Trump, quien ha insistido en la necesidad de reforzar los controles electorales, pese a que múltiples investigaciones han concluido que el fraude electoral en Estados Unidos es poco frecuente.

De hecho, diversos análisis y auditorías —incluidos los revisados por la agencia antes mencionada— han determinado que los casos de voto ilegal son raros y, en la mayoría de los casos, resultado de errores más que de intentos deliberados de alterar los resultados.

Aun así, los promotores de la propuesta aseguran que la medida ayudaría a fortalecer la confianza pública en el sistema electoral, especialmente en un estado con más de 23 millones de votantes registrados.

Del otro lado, organizaciones civiles y defensores del derecho al voto advierten que imponer mayores requisitos podría tener efectos excluyentes. Argumentan que personas mayores, ciudadanos con discapacidad o quienes no cuentan con documentos oficiales podrían enfrentar obstáculos adicionales para ejercer su derecho.

Además, especialistas señalan que el sistema electoral californiano, aunque a veces lento en el conteo de votos debido a su énfasis en la precisión, ha sido considerado confiable.

La iniciativa se votará en un contexto político clave, con elecciones estatales y federales a corto plazo, incluida la contienda por la gubernatura y el control del Congreso.

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