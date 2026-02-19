Demócratas exigen a la administración Trump retirar pregunta de ciudadanía del Censo 2026

El representante Robert García encabezó a 90 demócratas de la Cámara de Representantes para exigir a la administración del presidente Donald Trump que abandone cualquier intento de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el Censo 2026.

García, miembro destacado del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, afirmó que la medida podría “socavar la precisión del conteo nacional” y afectar la asignación de representación política y recursos federales.

“La estratagema de la Administración Trump suscita serias preocupaciones sobre si se está preparando el terreno para añadir una pregunta ilegal sobre ciudadanía y utilizar el censo como herramienta dentro de una agenda de deportaciones masivas”, señaló.

Los firmantes advierten que el temor entre inmigrantes —incluidos aquellos que cuentan con residencia permanente— podría intensificarse ante el clima de incertidumbre en materia migratoria. Sostienen que incluso quienes residen legalmente en Estados Unidos podrían optar por no participar por miedo a que su información sea utilizada en su contra.

En la carta también recuerdan que el Título 13 del Código de Estados Unidos prohíbe divulgar datos confidenciales que permitan identificar a individuos, hogares o empresas. No obstante, expresan inquietud ante la posibilidad de que agencias federales intenten acceder a información sensible “bajo el argumento de reforzar políticas migratorias”.

Esta acción llega porque, para los demócratas, este impacto no sería solo estadístico, sino estructural, ya que un conteo incompleto puede traducirse en menos escaños en el Congreso y menor financiamiento para servicios esenciales en comunidades con alta población inmigrante.

