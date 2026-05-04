Así es como están los votos en “La Casa de los Famosos 6” hoy, 4 de mayo

En esta décimo primera placa de nominados, desde el momento en el que se confirmaron los nombres de los habitantes que entrarían al cuarto de eliminación de “La Casa de los Famosos 6“, Celinee Santos y Fabio Agostini se apoderaron nuevamente del primer y el segundo lugar de votaciones.

Incluso las encuestras más renombradas así lo han podido demostrar. Y es que de momento la conversación parece estar estacionada entre la dominicana y el español.

Los últimos tres lugares de la placa de esta semana son los que han estado fluctuando constantemente. Sin embargo, todo lo que sucedió a partir del sinceramiento y sobre todo con “la última cena” de anoche, el público se ha decantado por favorecer sobre todo al cuarto agua en contra de tierra.

Así los últimos lugares de la placa de eliminación según votos…

En votos, según nuestro informante interno en la producción, nos asegura que hoy por la noche la eliminación golpeará al cuarto tierra. Los últimos lugares en la placa nos arrojan con un fuerte peligro de salir esta noche a Divo, Yoridan Martínez y Stefano, respectivamente.

Vale decir que ahora Curvy fue salvada de la eliminación, gracias a que Josh mantuvo la salvación en su poder y decidió sacarla de la placa. Su público ahora está concentrado en votar a favor de Kenny y de Horacio, así como también lo está haciendo el público de Josh concentrado en Celinee y Luis Coronel.

¡Stefano corre un fuerte peligro!

Convengamos que, desde que Fabio Agostini volvió de Argentina, la atención de las cámaras y del respeto de habitantes se limita a él. Y que toda la construcción que se hizo en galas sobre Yoridan y Stefano se diluyó una vez que “El Canario” pisó de nuevo “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

La falta de juego de Yoridan…

A esto se le suma que los fans del cuarto tierra, en general, no están apoyando en lo más mínimo a Stefano y a Yoridan, por todos los comentarios desafortunados que sostuvieron en contra de Fabio y por la forma en la que el brasileño se ha referido a Oriana, demostrando que su juego es más individual que grupal a favor de su cuarto.

En el caso de Yoridan, el público nunca se ha visto verdaderamente deslumbrado por lo que éste pueda hacer o haya hecho dentro de la competencia. Su aporte básicamente siempre fue nulo. Y aunque él lamente o no soporte los comentarios en su contra sobre su estilo de juego, la verdad es que con el paso de los años pocos recordarán el juego del cubano dentro de esta temporada.

Vale agregar que existe la posibilidad que esta noche la eliminación se vuelva dramática y no necesariamente por la salida de Stefano, sino por la de “El Divo de Placetas”.

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