Así están las votaciones en “La Casa de los Famosos 6” hoy, primero de mayo

Rumbo a la décimo primera gala de eliminación de “La Casa de los Famosos 6“, ya tenemos una segunda placa actualizada con los votos que están recibiendo los nominados.

Los famosos que están en peligro de eliminación en esta nueva nominación son: Fabio Agostini, Horacio Pancheri, Kenny, El Divo, Luis Coronel, Yoridan, Curvy Zelma, Stefano y Celinee Santos Frías. Hoy se vivirá la prueba del robo de la salvación, y el domingo conoceremos el resultado de esta prueba en la que Josh Martínez tendrá que pelear por mantener este privilegio.

Ahora sí, el día de ayer los votos nos presentaban las siguientes posiciones del primer al último lugar de preferencia: En los primeros cinco lugares estaban: Celine, Fabio, Curvy, Luis Coronel y Divo. En los últimos cuatro lugares teníamos a Horacio Pancheri, Kenny, Yoridan y Stefano.

Estos números han cambiado después del sinceramiento y el posicionamiento de anoche. Fabio y Celinee se mantienen arriba. Ambos disputan el primer y el segundo lugar con una preferencia fuerte por parte de los televidentes y fans del programa.

Mientras que los últimos lugares han ido fluctuando y estos de momento se encuentran así: Divo, Yoridan, Kenny y Stefano. Quienes por ahora no corren peligro pero siempre necesitarán sus votos son Horacio Pancheri, Luis Coronel y Curvy Zelma.

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