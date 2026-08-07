Policía divulgó razones del fallecimiento del jugador de la NBA, Brandon Clarke

Casi tres meses después de la muerte del jugador de los Memphis Grizzlies, las autoridades estadounidenses dieron a conocer las conclusiones oficiales sobre el caso. El Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó este viernes que Brandon Clarke falleció a consecuencia de los efectos de heroína y cocaína y determinó que la muerte fue accidental.

El ala-pívot, de 29 años, fue encontrado inconsciente el 11 de mayo en una vivienda cercana a Los Ángeles. Los paramédicos acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento en la residencia.

La investigación incluyó una autopsia realizada al día siguiente. El organismo señaló que el informe completo del médico forense será publicado en una fecha posterior.

La revelación oficial se produce después de que Memphis anunciara el fallecimiento del jugador en mayo. Una persona familiarizada con la investigación indicó entonces a AP que en la casa se había encontrado parafernalia relacionada con drogas, aunque esa información no había sido divulgada públicamente hasta ahora.

Clarke tenía contrato vigente con los Grizzlies hasta la temporada 2026-27.

The Los Angeles County Medical Examiner has announced that Brandon Clarke’s death has officially been ruled an accident.



According to the medical examiner, the 29-year-old died from the effects of multiple substances after being found unresponsive at a home in Los Angeles’ San? pic.twitter.com/LwY0vDjjRT — Basketball Forever (@bballforever_) August 7, 2026

Carrera en Memphis y antecedentes recientes

El jugador, con nacionalidad estadounidense y canadiense, desarrolló toda su trayectoria profesional en Memphis. Llegó a la NBA en 2019 tras ser seleccionado en el puesto 21 del draft por Oklahoma City Thunder, franquicia que lo traspasó poco después a los Grizzlies.

Durante siete temporadas disputó 309 partidos y registró promedios de 10,2 puntos, 5,5 rebotes y 1,3 asistencias por encuentro.

Antes de dar el salto a la NBA, Clarke concluyó su etapa universitaria en Gonzaga.

El cierre de su carrera coincidió con un periodo complicado fuera de las canchas. Aproximadamente seis semanas antes de su muerte, fue arrestado en Arkansas y enfrentó cargos por exceso de velocidad, conducción temeraria y posesión de una sustancia controlada, según registros judiciales citados por medios estadounidenses.

Una última temporada marcada por las lesiones

La última campaña del jugador también estuvo condicionada por problemas físicos. En diciembre sufrió una distensión de grado 2 en la pantorrilla derecha durante el primer cuarto de un partido de Memphis contra Washington Wizards, lesión que puso fin anticipado a su temporada.

Esa ausencia prolongada fue uno de los últimos episodios deportivos de un jugador que permaneció en la organización de los Grizzlies desde su llegada en 2019 hasta su fallecimiento.

La confirmación oficial de la causa de muerte cierra una de las principales incógnitas que rodeaban el caso, mientras las autoridades continúan el proceso administrativo para publicar el informe forense completo.

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