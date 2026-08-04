Luka Doncic asegura estar completamente sano para su tercer año con los Lakers

Los Angeles Lakers recibieron una noticia importante de cara al inicio de la temporada 2026-27. Luka Doncic confirmó este lunes que se encuentra completamente recuperado y listo para afrontar su tercer año con la franquicia angelina, una campaña en la que asumirá el liderazgo del proyecto deportivo.

La declaración del esloveno llega varios meses después de la lesión que lo dejó fuera de los playoffs de 2026. Doncic sufrió una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo el 2 de abril y no pudo participar en la eliminación de los Lakers ante Oklahoma City Thunder en la segunda ronda.

El regreso a las actividades de baloncesto se produjo el 28 de mayo, poco más de dos semanas después de la despedida del equipo en postemporada, según informó ESPN.

Luka Doncic said he is "100% healthy again" in an email to fans:



(via @DanWoikeSports) pic.twitter.com/PEXN0TfJUp — Underdog NBA (@UnderdogNBA) August 3, 2026

La salud del base había sido uno de los principales temas alrededor de su figura durante las últimas temporadas. En los dos cursos anteriores disputó solo 114 de los 164 partidos posibles de temporada regular, una cifra que alimentó las dudas sobre su disponibilidad.

Pese a ello, cada vez que estuvo en la cancha mantuvo un nivel ofensivo de élite.

Un rendimiento ofensivo dominante cuando está disponible

Doncic cerró la campaña 2025-26 con el segundo título de anotación de su carrera. Promedió 33.5 puntos por partido, la mejor marca de la NBA, además de 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos por encuentro.

Sus porcentajes de tiro fueron de 47.6 % en tiros de campo, 36.6 % en triples y 78.0 % en tiros libres.

El impacto ofensivo del esloveno también quedó reflejado en el rendimiento colectivo de Los Ángeles. Con él en la cancha, los Lakers registraron un rating ofensivo de 119.4 puntos por cada 100 posesiones. Cuando descansaba, esa cifra descendía hasta 111.9, de acuerdo con datos oficiales de la NBA.

Esa diferencia subrayó la dependencia ofensiva del equipo respecto a su principal estrella.

Nuevo escenario sin LeBron James

La próxima temporada presentará un contexto distinto para la organización. Los Lakers afrontarán el curso sin LeBron James, quien partió a los Philadelphia 76ers, y con Doncic como principal referencia del proyecto.

La franquicia llega con expectativas elevadas y buscará asegurar su quinta clasificación consecutiva a los playoffs.

La recuperación completa del esloveno adquiere un valor especial dentro de ese objetivo. Después de perderse la postemporada por lesión, el jugador aseguró que está en condiciones de comenzar la campaña sin limitaciones físicas.

Con Doncic sano, Los Ángeles intentará sostener el nivel ofensivo que mostró cuando él estuvo disponible y competir nuevamente en la Conferencia Oeste en una temporada marcada por el inicio de una nueva etapa para la franquicia.

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