Agente de LeBron James dice que el mejor jugador de los Philadelphia 76ers será Tyrese Maxey

La llegada de LeBron James a los Philadelphia 76ers sigue generando debate en torno al impacto que tendrá sobre las figuras jóvenes del equipo. Mientras algunas voces cuestionan cómo afectará al desarrollo de VJ Edgecombe, el agente del veterano alero, Rich Paul, considera que el gran beneficiado será Tyrese Maxey y que seguirá siendo la principal referencia deportiva de la franquicia.

Paul hizo esa valoración en el programa Game Over junto a Max Kellerman. “Creo que Tyrese será el que más se beneficie en todos los sentidos. No es el más joven; ahora es un All-Star habitual; es su equipo”, afirmó.

Rich Paul thinks the Sixers belongs to Tyrese Maxey ?



(via Game Over) pic.twitter.com/68eTbGPT3f — Bleacher Report (@BleacherReport) August 1, 2026

El representante también destacó el efecto que puede tener James sobre el joven Edgecombe. “El segundo mayor beneficiario es VJ Edgecombe. La razón es que si lo aprovecha bien… VJ tiene un talento excepcional, pero ser capaz de hacerlo todo puede convertirlo en un jugador muy eficiente”, añadió.

Las declaraciones llegan en medio de un intenso análisis sobre el nuevo proyecto de Philadelphia y sobre el papel que asumirá James en una plantilla que combina experiencia y juventud.

Debate por el impacto de LeBron en los jóvenes del equipo

Uno de los críticos más visibles de la operación ha sido Draymond Green, quien ha expresado dudas acerca de cómo influirá la presencia de LeBron en el crecimiento de Edgecombe. El alero de Golden State ha señalado públicamente que la incorporación del cuatro veces MVP de las Finales podría afectar el desarrollo del joven jugador.

Edgecombe, sin embargo, ha mostrado entusiasmo por compartir vestuario con James. Según la información proporcionada, el escolta afrontará apenas su segunda temporada profesional y considera una oportunidad aprender junto a uno de los jugadores más exitosos de la historia de la NBA.

El entorno de los 76ers sostiene que la presencia de LeBron permitirá a los jugadores jóvenes absorber experiencia, consejos y hábitos competitivos difíciles de encontrar en otro contexto. Maxey, consolidado ya como All-Star, y Edgecombe son señalados como los principales receptores de ese aprendizaje.

Un nuevo proyecto en Philadelphia para pelear por el título

LeBron James disputará su temporada número 24 en la NBA después de cerrar una etapa de ocho años con Los Angeles Lakers. A los 41 años, eligió a los 76ers para intentar un nuevo asalto al campeonato junto a Joel Embiid, Jaylen Brown y Tyrese Maxey.

El contrato firmado es por una temporada e incluye una opción de jugador para la campaña 2027-2028. Según la información disponible, también recibió propuestas de Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors y Miami Heat antes de decidirse por Filadelfia.

La estructura del equipo le permitiría administrar mejor sus minutos y asumir un rol menos dominante que en etapas anteriores, rodeado de figuras consolidadas y jóvenes talentos como Edgecombe y Labaron Philon Jr.

En la última temporada con los Lakers, James promedió 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias por encuentro.

La llegada del máximo anotador histórico de la NBA ha modificado el panorama competitivo de la Conferencia Este y ha colocado a los 76ers entre los principales candidatos al título para la próxima campaña.

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