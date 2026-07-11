De compañeros a enemigos: dos jugadores de la NBA protagonizaron altercado en Las Vegas

Lo que hasta hace pocas semanas era una relación entre compañeros de equipo terminó convirtiéndose en un enfrentamiento fuera de la cancha. Bam Adebayo y Tyler Herro, quienes compartieron vestuario durante siete temporadas con el Miami Heat, protagonizaron un altercado en un centro de entrenamiento utilizado para la Summer League de la NBA en Las Vegas.

El incidente incluyó una discusión que escaló hasta el contacto físico, de acuerdo con AP. El reporte indica que Adebayo golpeó al menos una vez a Herro durante el enfrentamiento.

La información no fue confirmada públicamente por ninguno de los dos jugadores, y las organizaciones involucradas tampoco ofrecieron detalles adicionales sobre lo sucedido.

El episodio ocurrió pocos días después de un importante movimiento en el mercado de la NBA. Tyler Herro fue enviado a los Milwaukee Bucks en la operación que llevó a Giannis Antetokounmpo al Miami Heat, poniendo fin a una etapa de siete años con la franquicia de Florida, donde compartió vestuario con Adebayo.

Bam Adebayo and Tyler Herro were having a back and forth before Bam punched Tyler in the face, per @ShamsCharania



“Sources tell me Adebayo actually struck Tyler Herro in the face area after Adebayo approached Herro about comments that the guard made in recent weeks after his? pic.twitter.com/ynrdY8BZw8 — Heat Central (@TheHeatCentral) July 11, 2026

El origen del conflicto habría sido una conversación en redes sociales

El enfrentamiento tuvo como detonante unos comentarios atribuidos a Herro sobre el contrato firmado por Adebayo con el Heat en 2024.

De acuerdo con esa versión, el escolta habría criticado la extensión por tres temporadas y $166 millones de dólares que recibió el pívot en mensajes privados enviados a otra persona mediante redes sociales. Posteriormente, capturas de pantalla de esas conversaciones comenzaron a circular públicamente.

La publicación de esos mensajes habría provocado la reacción de Adebayo, quien decidió enfrentar personalmente a su excompañero durante la concentración de la Liga de Verano en Las Vegas.

El periodista Shams Charania también se refirió al incidente y explicó cómo comenzó el intercambio entre ambos jugadores.

“La disputa ocurrió en una cancha de práctica en un hotel de Las Vegas esta mañana, dijeron fuentes —comenzando cuando Adebayo se acercó a Herro por los comentarios que el escolta hizo criticando al pívot en las redes sociales después de que su etapa de siete años en Miami terminara.”

El Miami Heat reconoció que tiene conocimiento de lo ocurrido, aunque evitó profundizar sobre el tema y decidió no emitir comentarios adicionales.

Herro, por su parte, fue visto posteriormente durante un partido de la Liga de Verano entre los Bucks y el Heat. Después del encuentro habló brevemente con el Miami Herald y el South Florida Sun-Sentinel, pero prefirió no ofrecer detalles sobre el episodio.

“Mi único comentario es que no tengo nada que decir”, declaró.

Mientras Herro asistió al partido disputado entre ambos equipos, Adebayo no estuvo presente.

El incidente marca un inesperado desenlace para dos jugadores que durante años compartieron el núcleo del proyecto deportivo del Miami Heat y que ahora pertenecen a franquicias diferentes tras uno de los movimientos más importantes del reciente mercado de la NBA.

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