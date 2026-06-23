Karim López llega a la NBA: seleccionado por los Pistons, traspasado a los Grizzlies

Karim López hizo historia para el baloncesto mexicano al convertirse oficialmente en nuevo jugador de la NBA tras ser seleccionado por los Detroit Pistons con el pick número 21 del Draft 2026, aunque jugará para los Memphis Grizzlies luego de un traspaso. A sus 19 años, el alero mexicano concretó el salto más importante de su carrera y comenzará su recorrido en la liga más exigente del mundo.

History made ???



Karim Lopez becomes the first Mexican-born player ever selected in the first round of the NBA draft. He's heading to Memphis in a reported trade with Detroit! pic.twitter.com/dmrgFj00LA — ESPN (@espn) June 24, 2026

El jugador inició su desarrollo internacional desde muy joven. A los 14 años dejó México para continuar su formación en España dentro del entorno del Joventut de Badalona y posteriormente pasó por otros equipos catalanes antes de continuar su crecimiento profesional con los New Zealand Breakers.

La llegada de López al Draft despierta expectativa por el significado de su elección para el baloncesto mexicano, tratándose del primero en llegar a la mejor liga del mundo en una selección de primera ronda.

AJ Dybantsa, número 1 de su generación

With the 1st pick of the NBA Draft the @WashWizards select AJ Dybantsa!



The 2026 NBA Draft is LIVE on ABC & ESPN. pic.twitter.com/ONGDMv9WZ7 — NBA (@NBA) June 24, 2026

En el primer pick de este Draft, los Washington Wizards no dudaron en elegir al alero AJ Dybantsa como su próximo prospecto, llegando procedente de BYU, para unirse a jugadores como Anthony Davis y Anthony Young en la capital de la nación.

Por su parte, Darryn Peterson, guardia de Kansas, fue seleccionado en la posición 2 por parte del Utah Jazz. Cameron Boozer, alero hijo del exjugador Carlos Boozer, completó el Top 3 al ser elegido por los Memphis Grizzlies.

Caleb Wilson con los Chicago Bulls, Keaton Wagler con LA Clippers, Mikel Brown Jr. en los Brooklyn Nets, Darius Acuff Jr. con los Sacramentos Kings, Kingston Flemings a los Atlanta Hawks y Morez Johnson Jr. a los Dallas Mavericks completaron el ranking de las primeras 10 elecciones.

Antes de López, los Milwaukee Bucks seleccionaron a Brayden Burries, los Golden State Warriors tomaron a Yaxel Lendeborg, el Oklahoma City Thunder eligió al español Aday Mara, los Bucks adquirieron a Nate Ament vía traspaso del Miami Heat, los Charlotte Hornets sumaron a Hannes Steinbach y los Bulls consiguieron a Dailyn Swain entre los primeros 15.

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