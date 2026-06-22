Llega el Draft de la NBA 2026 con el mexicano Karim López entre los seleccionables

La temporada 2026/27 de la NBA todavía está lejos de comenzar, pero uno de los momentos que puede definir el futuro inmediato de las franquicias ya está aquí. Este martes y miércoles, el Barclays Center de Nueva York recibirá una nueva edición del Draft, el evento en el que los 30 equipos de la liga elegirán a algunas de las principales promesas del baloncesto internacional.

Entre los nombres que generan expectativa aparece el del mexicano Karim López, quien llega con opciones reales de convertirse en el primer jugador nacido en México seleccionado en una primera ronda del draft.

La cita se desarrollará en el escenario habitual de los Brooklyn Nets y las New York Liberty, con una primera ronda programada para el martes 23 por la noche y una segunda jornada el miércoles 24. Los Washington Wizards tendrán el privilegio de abrir las elecciones por tercera ocasión desde que comenzó la era moderna del draft en 1966.

Detrás de ellos aparecen Utah Jazz, Memphis Grizzlies, Chicago Bulls, Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets, Sacramento Kings, Atlanta Hawks, Dallas Mavericks y Milwaukee Bucks como las primeras diez franquicias en el orden inicial.

24 HOURS OUT FROM THE NBA DRAFT!



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Aunque el orden definitivo de selección siempre abre espacio para sorpresas, analistas y especialistas coinciden en que esta generación presenta una profundidad poco habitual.

“Este es el draft en el que hay más jugadores que pueden ser el número uno. Hay un nivel alto y mucha profundidad”, explicó Jay Bilas, analista de baloncesto universitario para ESPN, durante una sesión previa al evento.

Entre los candidatos mejor posicionados aparece AJ Dybantsa, alero de 2,06 metros nacido en Boston y procedente de Brigham Young University (BYU), donde registró 25,5 puntos por encuentro. También figuran como nombres destacados Darryn Peterson, escolta de Kansas con promedio de 20,2 puntos, además de Cameron Boozer, de Duke, y Caleb Wilson, de North Carolina.

Karim López y el sueño de hacer historia para México

Uno de los focos del draft estará puesto sobre Karim López, proyectado entre las posiciones 10 y 20.

El jugador mexicano reconoció que en los días previos comenzó a tomar dimensión del momento que está viviendo.

“Solo queda un día. Las emociones son más grandes. Hace unos días cuando entrenaba con los equipos estaba lleno de ansiedad. Pero ahora que ya no tengo nada más que hacer, me estoy dando cuenta de la experiencia. Estoy feliz y emocionado”, expresó durante una atención a medios organizada por la NBA en el hotel Lotte New York Palace.

López aseguró que realizó entre seis y siete entrenamientos con franquicias y valoró especialmente uno de ellos.

“El mejor entrenamiento fue con Dallas. Fue en el que jugué tres contra tres, que soy mejor en ese estilo. Todos los equipos en los que jugué en directo no sabían que podía pasar tan bien y están impresionados”, comentó.

El mexicano también habló del recorrido que lo llevó hasta este punto. A los 14 años dejó su país para incorporarse al Joventut de Badalona, experiencia que luego continuó en distintos equipos catalanes antes de llegar a los New Zealand Breakers.

“Mi paso por Badalona fue muy especial, muy bonito para mí. Creo que fue una experiencia que me marcó, tanto como persona como jugador. Me fui de mi casa a los 14 años, a vivir en otro país, en otro continente muy lejos de casa. Y sin mi familia, yo solo. Fue un impacto cultural, pero creo que siempre supe que iba a ser algo que me iba a ayudar en el camino y que iba a ser algo que era necesario”, afirmó.

Además del mexicano, el evento contará con presencia internacional destacada como el español Aday Mara —campeón de la NCAA con Michigan Wolverines y proyectado para la primera ronda— junto a Sergio De Larrea, Baba Miller y el maliense Bassala Bagayoko.

La cuenta regresiva ya terminó y el draft está listo para comenzar con una generación que promete alterar el mapa de la NBA.

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