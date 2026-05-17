Back to back: Shai Gilgeous-Alexander gana su segundo MVP de la NBA

A sus 27 años, el base canadiense Shai Gilgeous-Alexander volvió a quedarse con el reconocimiento más importante de la temporada regular en la NBA. La estrella del Oklahoma City Thunder fue premiada este domingo como Jugador Más Valioso (MVP), repitiendo el galardón conseguido en la campaña anterior y consolidándose como una de las figuras más determinantes del campeonato.

Con este nuevo premio, el escolta se convirtió en el jugador número 14 en la historia de la liga en conquistar el MVP en temporadas consecutivas. El último en lograrlo había sido Nikola Jokić, quien obtuvo el trofeo en las campañas 2020-2021 y 2021-2022.

El año pasado, Shai también fue nombrado MVP de las Finales de 2025 tras el campeonato obtenido por su equipo frente a Indiana Pacers.

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Shai Gilgeous-Alexander is the @Kia NBA MVP for the second-consecutive season and becomes the 14th back-to-back winner in NBA history! pic.twitter.com/vku1CtcZNj — NBA (@NBA) May 17, 2026

Dominio individual y un Thunder lanzado en playoffs

Los números de Gilgeous-Alexander respaldan la decisión. Durante la temporada 2025-2026 promedió 31,1 puntos, 4,3 rebotes y 6,6 asistencias por partido, además de extender a 140 su racha de encuentros de fase regular anotando al menos 20 puntos.

Su entrenador, Mark Daigneault, destacó su crecimiento sin alterar su esencia: “Quién es él nunca ha cambiado. Creo que ha pulido detalles en su juego, en su liderazgo y en su perspectiva, como le pasa a cualquiera que madura”.

Desde otros equipos también han resaltado su impacto. El técnico de Los Ángeles Lakers, JJ Redick, aseguró: “Shai es muy bueno generando separación cuando puede jugar uno contra uno. Es realmente muy difícil detenerlo para cualquier defensor”.

El Thunder ya está instalado en las finales de la Conferencia Oeste después de barrer 4-0 a Phoenix Suns y a Los Ángeles Lakers en las dos primeras rondas. Su siguiente rival será San Antonio Spurs.

Además del MVP, el canadiense también recibió esta campaña el premio al Jugador Más Decisivo del Año, al sumar 96 de 100 votos posibles. Su capacidad para resolver partidos cerrados ha sido uno de los rasgos más destacados de su temporada.

El propio jugador explicó cómo enfrenta los momentos de presión, según citó AP: “Solo me da la mejor oportunidad de tomar la decisión correcta en la siguiente jugada, que es lo más importante. He notado a lo largo de mi carrera y de mis experiencias personales que las emociones solo se interponen en el pensamiento crítico e inteligente, especialmente en esos momentos en los que más quiero hacer el trabajo. Intento dejar mis emociones a un lado y mantenerme concentrado en lo que está pasando y en lo que más importa”.

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