Falleció de cáncer Jason Collins, primer jugador abiertamente gay en la NBA

Jason Collins, exjugador de la NBA y reconocido por convertirse en el primer jugador abiertamente gay en disputar una de las principales ligas profesionales del país, falleció a los 47 años a causa de un cáncer cerebral, según informó su familia este martes.

El expívot había revelado en meses recientes que enfrentaba un glioblastoma en etapa 4, una de las formas más agresivas de tumor cerebral. Tras someterse a un tratamiento experimental en Singapore, logró regresar a Estados Unidos y participar en algunas actividades públicas, entre ellas el Fin de Semana de las Estrellas celebrado en Los Angeles. Sin embargo, la enfermedad reapareció y murió en su casa acompañado por sus familiares.

En un comunicado difundido por la liga, sus seres cercanos expresaron: “Tenemos el corazón roto al compartir que Jason Collins, nuestro amado esposo, hijo, hermano y tío, ha fallecido tras una valiente lucha contra el glioblastoma”. También añadieron: “Jason transformó vidas de maneras inesperadas y fue una inspiración para todos aquellos que lo conocieron, así como para quienes lo admiraron desde la distancia”.

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