Cooper Flagg gana el premio al Novato del Año de la NBA

La temporada 2025-26 de la NBA dejó una disputa cerrada entre dos nombres que ya venían marcando diferencia desde su etapa universitaria. En ese escenario, Cooper Flagg terminó consolidando su candidatura al quedarse con el premio al Novato del Año, tras una votación en la que superó a Kon Knueppel y a VJ Edgecombe.

El alero de los Dallas Mavericks, seleccionado con el número uno del draft de 2025, cumplió con las expectativas que lo señalaban como una pieza central a futuro para la franquicia texana. Su rendimiento individual fue determinante a lo largo del curso, aun cuando el desempeño colectivo del equipo no acompañó.

Flagg, de 19 años, registró promedios de 21 puntos, 6,4 rebotes y 4,5 asistencias por partido. Esos números le permitieron posicionarse como el jugador más votado por un panel de cien medios de comunicación, asegurando el reconocimiento por delante de sus principales competidores.

Una temporada marcada por registros históricos

El impacto del jugador nacido en Newport, Maine, no se limitó a sus estadísticas generales. Durante la campaña, protagonizó actuaciones que lo colocaron en registros poco habituales para un novato.

En diciembre, superó la marca de anotación en un solo partido para un jugador de 18 años que pertenecía a LeBron James, al conseguir 42 puntos frente al Utah Jazz. Meses después, en abril, alcanzó los 51 puntos ante el Orlando Magic, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia de la liga en firmar un partido de 50 unidades.

Su influencia también se reflejó en el liderazgo dentro del equipo. Flagg se unió a Michael Jordan como los únicos novatos desde la temporada 1973-74 en liderar a sus respectivos equipos en puntos, rebotes, asistencias y robos en un mismo curso.

Este conjunto de logros terminó inclinando la balanza a su favor en una contienda que mantuvo atención durante toda la temporada.

Knueppel y Edgecombe completaron la terna

Kon Knueppel, seleccionado en el cuarto puesto del mismo draft y compañero de Flagg en la universidad de Duke, fue el principal rival en la votación. El escolta de los Charlotte Hornets promedió 18.5 puntos, 5.3 rebotes y 3.4 asistencias, además de destacar por su eficacia desde la línea de tres puntos con un 42.5%.

Knueppel lideró la NBA en triples convertidos con 273 y fue una pieza clave en la mejora de su equipo, que pasó de 19-63 en la campaña anterior a 44-38, logrando acceder al play-in. Sin embargo, su rendimiento en esa instancia fue discreto, con actuaciones de baja efectividad ante Miami Heat y Orlando Magic.

Por su parte, VJ Edgecombe, de los Philadelphia 76ers, completó la lista de finalistas en una temporada donde el protagonismo recayó principalmente en el duelo entre los excompañeros de Duke.

A pesar de la competencia, el reconocimiento terminó en manos de Flagg, quien se convirtió en el segundo jugador más joven en obtener este galardón, solo por detrás de LeBron James.

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