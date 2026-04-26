Duro golpe para Timberwolves: Anthony Edwards fuera de las canchas por varias semanas

Minnesota afronta un escenario complejo en plena postemporada. Anthony Edwards, una de sus principales figuras, estará fuera de acción durante varias semanas tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda, en medio de la serie de primera ronda contra los Denver Nuggets.

El escolta abandonó el cuarto partido disputado el sábado por la noche antes del descanso, luego de resentirse en una jugada defensiva. Edwards ya arrastraba molestias en la rodilla derecha y terminó agravando la situación al caer de forma inestable tras disputar un balón. La escena obligó a que dejara la cancha asistido por miembros del equipo.

Los estudios realizados posteriormente descartaron daños estructurales en los ligamentos, un escenario que generaba preocupación inicial. Sin embargo, el diagnóstico confirmó una contusión ósea acompañada de una hiperextensión, lo que implica un tiempo de recuperación que lo mantendrá fuera de competencia por varias semanas.

This a hyperextension mechanism for Anthony Edwards. What we are concerned for



Worst case scenario: ACL tear



Best case scenario: Bone bruise/joint capsule injury pic.twitter.com/SEb2UgyoEG — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) April 26, 2026

Minnesota pierde piezas clave en plena serie

El impacto de la baja se produce en un momento clave. Los Timberwolves lideran la serie 3-1 frente a Denver y disputarán el quinto encuentro este lunes como visitantes. La disponibilidad de Edwards en lo que resta de los playoffs dependerá directamente de que su equipo avance a la siguiente ronda.

La situación se complica aún más por la ausencia de Donte DiVincenzo, quien sufrió un desgarro en el tendón de Aquiles durante el mismo partido. El jugador fue sometido a una cirugía en Nueva York y no volverá a jugar en lo que queda de la temporada. Su proceso de recuperación podría extenderse considerablemente, incluso afectando su disponibilidad para la próxima campaña.

Edwards venía de firmar una temporada destacada en términos ofensivos, con un promedio de 28.8 puntos por partido, además de cinco rebotes y 3.7 asistencias. Su producción lo ubicó entre los principales anotadores de la liga.

La lesión ocurrió en una acción defensiva ante Cameron Johnson, cuando intentó bloquear un lanzamiento. Al caer, su rodilla adoptó una posición irregular, lo que provocó que no pudiera continuar en el encuentro.

En ese mismo partido, Minnesota se impuso 112-96, resultado que lo dejó a un triunfo de avanzar en la serie. Aun así, el panorama deportivo se redefine con la ausencia de dos piezas del quinteto inicial.

El calendario inmediato plantea un desafío para el equipo, que deberá sostener su ventaja sin uno de sus jugadores más determinantes. La evolución de Edwards será clave para definir si puede reincorporarse en una eventual siguiente fase.

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