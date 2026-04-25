Sin Luka Doncic, los Lakers están a un juego de su primera barrida en playoffs desde 2010

La posibilidad de una barrida comienza a tomar forma para Los Angeles Lakers en la primera ronda de los playoffs del Oeste. El equipo angelino se colocó 3-0 en la serie tras imponerse 112-108 a los Houston Rockets en tiempo extra, en un partido que parecía definido en favor de los locales a falta de menos de un minuto.

El conjunto californiano, que no cuenta con Luka Doncic y sigue a la espera del regreso de Austin Reaves, encontró en LeBron James a su principal figura para cambiar el rumbo del encuentro en el Toyota Center.

Con 41 años, el veterano lideró una remontada que partió desde un 95-101 cuando quedaban 41 segundos en el último cuarto. Su actuación incluyó 29 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias en 45 minutos sobre la cancha.

Una reacción decisiva en el cierre

Houston tuvo el control en el tramo final, incluso sin su principal referente Kevin Durant, ausente por una lesión en el tobillo izquierdo. Sin embargo, el desenlace cambió tras una pérdida de balón de Jabari Smith cuando su equipo ganaba por seis puntos.

Esa acción derivó en una jugada que permitió a Marcus Smart sumar desde la línea de tiros libres. Luego, en la siguiente posesión, LeBron recuperó el balón y encestó el triple que forzó la prórroga.

El impacto de esa secuencia fue evidente. Los Rockets, que habían ganado solo uno de los ocho tiempos extra disputados durante la temporada, no lograron sostener el ritmo en el período adicional.

Durante el partido, Smart aportó 21 puntos y 10 asistencias, mientras que Rui Hachimura firmó 22 unidades, con 16 de ellas en el primer cuarto. También se destacó una jugada de James al asistir con un alley-oop a su hijo Bronny James.

Por el lado de Houston, Alperen Sengun registró 33 puntos y 15 rebotes, acompañado por Amen Thompson, quien sumó 26 puntos y 11 rebotes. Smith añadió 24 unidades, aunque su error en los segundos finales resultó determinante.

El cuarto encuentro de la serie se disputará nuevamente en Houston, con los Lakers a una victoria de cerrar la eliminatoria sin derrotas.

OTD in Utah Jazz History (5/8/2010)



The Jazz lost to the Lakers in Game 3 of the First Round by just 1 points



Deron Williams 28 PTS- 9 AST

Kyle Korver 23 PTS

Carlos Boozer 14 PTS- 14 REB



Check out the final 4 minutes below pic.twitter.com/YwKQpzkK0D — Jazz Lead (@JazzLead) May 8, 2024

La última vez que la franquicia logró una barrida en playoffs fue en 2010, cuando superó 4-0 al Utah Jazz en las semifinales de la Conferencia Oeste. Aquel equipo, liderado por Kobe Bryant, terminó conquistando el campeonato.

Sigue leyendo:

· Wembanyama, el primer Defensor del Año unánime de la NBA

· Sin Doncic, la NBA anunció a los tres finalistas al MVP de la temporada

· Gabriela Jáquez y Jaime Jr. serán los primeros hermanos mexicanos en estar en la NBA y WNBA a la par