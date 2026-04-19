Sin Doncic, la NBA anunció a los tres finalistas al MVP de la temporada

La NBA definió a los aspirantes al premio más importante de la temporada regular 2025-26, dejando fuera de la lista al máximo anotador del curso, Luka Doncic. La liga confirmó que Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic y Victor Wembanyama competirán por el galardón al Jugador Más Valioso (MVP), en una terna que reúne perfiles distintos pero con impacto determinante en sus equipos.

El canadiense Gilgeous-Alexander llega con un respaldo sólido tras liderar a Oklahoma City Thunder al mejor récord de la liga, con 64 victorias y 18 derrotas. Su rendimiento ofensivo ha sido constante, con un promedio de 31,1 puntos por partido y una efectividad del 55,3 %, cifras que sostienen su candidatura luego de haber ganado el premio en la temporada anterior.

Por su parte, Jokic vuelve a estar en la conversación tras firmar otra campaña de alto nivel con Denver Nuggets. El pívot serbio, ganador del MVP en tres ocasiones, registró un promedio de triple-doble con 27,7 puntos, 12,9 rebotes y 10,7 asistencias, consolidándose como una pieza central en el funcionamiento de su equipo.

El tercer nombre es el del francés Victor Wembanyama, quien continúa destacando en San Antonio Spurs. Además de aportar 25 puntos y 11,5 rebotes por encuentro, lideró la liga en tapones con 3,1 por partido, lo que también lo coloca entre los candidatos al premio de Defensor del Año.

Un mexicano entre las nominaciones de la temporada

La NBA también dio a conocer a los finalistas en las distintas categorías individuales. En la carrera por el premio al Novato del Año figuran Cooper Flagg, de Dallas Mavericks, Kon Knueppel, de Charlotte Hornets, y V.J. Edgecombe, de Philadelphia 76ers.

En el apartado defensivo, Wembanyama aparece nuevamente como aspirante, acompañado por Chet Holmgren, de Oklahoma City Thunder, y Ausar Thompson, de Detroit Pistons.

El reconocimiento al mejor jugador en momentos decisivos, conocido como ‘Clutch’, tendrá como candidatos a Gilgeous-Alexander, Jamal Murray y Anthony Edwards. En tanto, el premio al Sexto Hombre se disputará entre Jaime Jáquez Jr., Keldon Johnson y Tim Hardaway Jr.

En otra categoría, la del Jugador Más Mejorado, los nominados son Jalen Duren, Deni Avdija y Nickeil Alexander-Walker. Finalmente, el premio al Entrenador del Año tendrá como contendientes a Joe Mazzula, Mitch Johnson y J.B. Bickerstaff.

La definición de estos galardones marcará el cierre de la fase regular y dará paso al reconocimiento de los protagonistas más destacados de la temporada.

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