Milwaukee despide a Doc Rivers apenas termina temporada de la NBA

Milwaukee Bucks inicia una nueva etapa tras el final de la temporada regular de la NBA. La franquicia decidió poner fin a la etapa de Doc Rivers como entrenador principal, una medida que abre la búsqueda de un nuevo líder en el banquillo.

La salida del técnico, confirmada por reportes de medios como ESPN y The Athletic, se produce luego de dos temporadas y media al frente del equipo. Durante ese período, Rivers acumuló un balance de 97 victorias y 103 derrotas, con dos eliminaciones en primera ronda de playoffs y una campaña reciente en la que el equipo no logró clasificar a la postemporada.

BREAKING: Doc Rivers is departing as head coach of the Milwaukee Bucks, sources tell ESPN. After a 32-50 season, the Bucks will embark on their third coaching search in the last three years. pic.twitter.com/s6YZXKcTi5 — Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2026

El cierre de su ciclo coincidió con la derrota por 126-106 ante Philadelphia 76ers, encuentro que terminó siendo su último al mando del conjunto. Inmediatamente tras ese partido, el entrenador dejó ver que la decisión estaba encaminada: “Todos estamos en la misma página. Lo hemos hablado y queremos que se resuelva bastante pronto. Yo preferiría que lo hicieran ya, es mejor así”.

Aunque su paso por Milwaukee no cumplió con las expectativas en la liga, el equipo sí consiguió un título durante su gestión: la NBA Cup en 2024.

Balance de su gestión y posible nuevo rol en la franquicia

Rivers, de 64 años, aún tiene un año restante de contrato con los Bucks, cuyo valor total ronda los $40 millones de dólares. Según la información disponible, ambas partes negocian ahora una posible transición hacia un rol de asesor dentro de la organización.

El propio entrenador reconoció las dificultades enfrentadas durante su etapa en el equipo: “Personalmente he disfrutado del desafío. Obviamente, no ha salido como quería. Siempre digo que podría haber hecho un mejor trabajo. Podríamos haber tenido mejor salud. Podríamos haber tenido muchas cosas”.

Su paso por Milwaukee también estuvo marcado por un entorno de incertidumbre, alimentado por rumores constantes sobre el futuro de la estrella del equipo, Giannis Antetokounmpo.

The 2008 @Celtics hit the ground running and never looked back.@KevinGarnett5KG gives Doc Rivers credit for molding the personality of the team.



NEW episode of Ticket and The Truth with @TonySquaresNFL is available now: https://t.co/It2eUHe6uP pic.twitter.com/oXbDeniF0Y — All the Smoke (@allthesmokeprod) November 10, 2023

Antes de llegar a los Bucks, Rivers ya contaba con una amplia trayectoria en la NBA. Fue campeón en 2008 como entrenador de los Boston Celtics, en una final disputada ante Los Angeles Lakers. A lo largo de más de 25 años como técnico, ha dirigido a cinco equipos en la liga.

Previo a su carrera en los banquillos, tuvo un recorrido como jugador durante 13 temporadas, con mayor protagonismo en los Atlanta Hawks.



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