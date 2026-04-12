Los Lakers enfrentarán a los Houston Rockets de Kevin Durant en primera ronda

Con la temporada regular concluida, Los Angeles Lakers ya conocen su próximo desafío en la postemporada: se medirán ante los Houston Rockets en la primera ronda de los playoffs de la NBA. El equipo angelino aseguró el cuarto puesto en la Conferencia Oeste tras cerrar el calendario con una victoria amplia sobre el Utah Jazz.

El triunfo por 131-107 en casa sirvió para confirmar el buen momento del conjunto dirigido por JJ Redick, que encadenó tres victorias consecutivas en el cierre del campeonato. Aunque existía la posibilidad de aspirar al tercer lugar dependiendo de otros resultados, el propio entrenador dejó claro que el equipo debía enfocarse únicamente en su rendimiento.

LeBron James fue clave en la primera mitad del encuentro. El veterano aportó 18 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes antes del descanso, liderando un arranque sólido que encaminó el resultado. Su impacto se notó desde los primeros minutos, con acciones defensivas que derivaron en puntos rápidos, incluyendo una bandeja y un alley-oop convertido por Deandre Ayton.

El equipo optó por no utilizar a James ni a Luke Kennard en la segunda mitad como medida preventiva, con la mirada puesta en la fase decisiva del torneo.

Cierre sólido y panorama definido en el Oeste

El partido también dejó actuaciones destacadas de otros jugadores del plantel. Rui Hachimura y Deandre Ayton contribuyeron con 22 puntos y 10 asistencias cada uno, consolidando una ofensiva efectiva. Nick Smith Jr., quien firmó un contrato de dos años ese mismo día, sumó 12 puntos desde el banquillo.

En el lado del Jazz, Oscar Tshiebwe firmó una destacada actuación individual con 29 puntos y 17 rebotes. Sin embargo, su equipo concluyó la campaña con una racha negativa como visitante, acumulando 11 derrotas consecutivas fuera de casa.

Con la última jornada disputada el 12 de abril, quedaron definidos tanto los cruces directos de playoffs como los enfrentamientos del Play-In, que determinarán los últimos clasificados en ambas conferencias. Esta fase comenzará el 14 de abril, mientras que la primera ronda de los playoffs arrancará el 18 del mismo mes.

En el Oeste, los Lakers se enfrentarán a Houston, mientras que otros duelos confirmados incluyen a Denver contra Minnesota y Oklahoma City y San Antonio a la espera de sus rivales provenientes del Play-In. En la Conferencia Este, destacan cruces como New York Knicks ante Atlanta Hawks y Cleveland Cavaliers frente a Toronto Raptors.

La postemporada se extenderá hasta mediados de junio, con la posibilidad de un séptimo partido de las Finales programado para el día 16. Con los emparejamientos ya definidos, los equipos entran en la fase más exigente del calendario, donde cada partido será determinante.

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