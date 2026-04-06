Luka Doncic viajó a España para recuperarse de la lesión

La planificación de Los Angeles Lakers rumbo a la postemporada atraviesa un momento incierto tras la ausencia de Luka Dončić, quien busca acelerar su recuperación fuera de Estados Unidos. El base esloveno se trasladó a España con el objetivo de someterse a un tratamiento especializado que pueda mejorar su estado físico en el menor tiempo posible.

La información fue revelada por Shams Charania, de ESPN, quien detalló que el jugador está recibiendo un procedimiento de inyección orientado a favorecer la curación de la lesión en el tendón de la corva. La intervención forma parte de una estrategia para intentar un regreso antes del cierre de la campaña.

El agente del jugador, Bill Duffy, ya había adelantado que Dončić evaluaba opciones médicas en Europa para atender su situación. La intención es clara: reducir los tiempos de recuperación y reincorporarse al equipo lo antes posible en un tramo clave de la temporada.

🚨Luka Doncic is currently in Spain to undergo an injection procedure in his hamstring area



Shams says that Luka is doing EVERYTHING he can to return pic.twitter.com/7ikZyqc562 — LakersMuse (@LALMuse) April 6, 2026

La lesión, diagnosticada como una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo, provocó que el base fuera descartado para el resto de la temporada regular el pasado 3 de abril.

Impacto deportivo y panorama incierto en Los Ángeles

Aunque los Lakers ya aseguraron su presencia en los playoffs, la ausencia de Dončić complica sus aspiraciones en la fase decisiva. El equipo aún se encontraba en la pelea por mejorar su posición en la clasificación cuando se confirmó la baja del jugador, cuyo regreso sigue sin fecha definida.

Durante la temporada, el esloveno firmó números destacados en 64 partidos, con promedios de 33,5 puntos, 8,3 asistencias, 7,7 rebotes y 1,6 robos por encuentro. A pesar de ese rendimiento, no alcanzó el mínimo de 65 juegos exigido para optar a premios individuales como el MVP.

Ante ese escenario, su entorno presentó una impugnación por circunstancias extraordinarias. Duffy explicó que el jugador se ausentó en dos compromisos por el nacimiento de su segundo hijo en Eslovenia, situación que, según su argumento, debe ser considerada al evaluar su elegibilidad.

“Se perdió dos partidos esta temporada por el nacimiento de su segundo hijo en Eslovenia. Su hija nació el 4 de diciembre en otro continente, y sin embargo, él regresó a Estados Unidos para competir con su equipo el 6 de diciembre. [Dončić] se ha esforzado al máximo para estar presente para su equipo y esta liga esta temporada. Su temporada récord merece ser recordada en los libros de historia, a pesar de la desafortunada lesión de anoche y otras circunstancias extraordinarias. Esperamos trabajar con la NBAPA y la oficina de la liga para garantizar un resultado justo en este asunto”.

Mientras continúa su proceso de recuperación en Europa, la posible participación de Dončić en los playoffs permanece abierta, en un contexto donde su presencia podría marcar la diferencia para las aspiraciones del equipo angelino.

Sigue leyendo:

· Karim López se declara elegible para el Draft de la NBA

· LeBron James logra el récord de más juegos en la historia de la NBA

· Otro golpe a los Lakers: Austin Reaves queda fuera el resto de la temporada por lesión