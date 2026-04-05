Otro golpe a los Lakers: Austin Reaves queda fuera el resto de la temporada por lesión

Los Angeles Lakers recibieron una noticia devastadora en la recta final de la NBA 2026: Austin Reaves quedó descartado para lo que resta de la temporada regular tras confirmarse una lesión muscular.

La baja del escolta se suma a la ausencia de Luka Doncic, complicando seriamente las aspiraciones del equipo rumbo a los playoffs de la NBA.

Lesión de Austin Reaves: diagnóstico y tiempo de recuperación

Los Los Angeles Lakers informaron que Austin Reaves sufre una lesión grado 2 en el músculo oblicuo izquierdo, lo que lo dejará fuera de actividad en el cierre de la fase regular.

Aunque el equipo no dio una fecha exacta de regreso, reportes indican que el jugador estaría fuera entre cuatro y seis semanas, un periodo que prácticamente lo descarta antes del inicio de la postemporada.

El escolta se sometió a una resonancia magnética tras presentar molestias en el costado izquierdo durante el partido ante Oklahoma City Thunder.

NEWS: Austin Reaves will miss the rest of the regular season with a grade 2 left oblique muscle injury, the Lakers announced Saturday.



The injury is the latest blow to Los Angeles, who announced Friday that Luka Dončić will miss the rest of the regular season as well. pic.twitter.com/etbtDZzEUi — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) April 4, 2026

Lakers en crisis: también sin Luka Doncic

La situación se agrava para los Los Angeles Lakers, ya que previamente se confirmó que Luka Doncic padece una distensión de grado 2 en el isquiotibial izquierdo, lesión que también lo deja fuera el resto de la temporada regular.

Con dos de sus principales generadores ofensivos fuera, el panorama se complica para el equipo angelino en el cierre del calendario.

JJ Redick: confianza pese a las bajas

A pesar del complicado escenario, el entrenador JJ Redick dejó claro que el objetivo del equipo no cambia.

“Nuestra misión no ha cambiado”, admitió Redick. “El resto de estos chicos y mi cuerpo técnico vamos a ir a por el tercer puesto de la conferencia e intentaremos ganar una serie de playoffs. Y ya veremos qué sucede con Luka”, añadió.

Actualmente, los Los Angeles Lakers mantienen marca de 50-27, peleando directamente por los primeros puestos de la Conferencia Oeste.

LeBron James lidera el reto sin Reaves

Con las ausencias de Austin Reaves y Luka Doncic, el protagonismo recaerá nuevamente en LeBron James, junto a jugadores como Rui Hachimura, Deandre Ayton y Luke Kennard.

“Quiero decir, es un desafío para nosotros”, comentó James tras la práctica. “Siempre debe prevalecer la mentalidad de ‘el siguiente hombre al frente’. Pero no hay forma de reemplazar ese tipo de impacto. Por lo tanto, tendrá que ser un esfuerzo colectivo. Todos debemos encontrar la manera de aportar un poco más… Pero ahora tenemos que ser aún más rigurosos en lo que hacemos. Cuando pierdes a un jugador tan especial como ese, no puedes permitirte cometer tantos errores. Así que tenemos que resolver eso”.

El propio LeBron James reconoció que su rol deberá ajustarse nuevamente ante las circunstancias.

“Tienes que cambiar un poco la mentalidad cuando tu rol cambia, sea cual sea el caso, o según lo que el equipo necesite de ti”, dijo James al ser consultado sobre el desafío. “Así que, sin duda, la mentalidad cambia un poco”.

¿Cómo impacta la baja de Reaves en los Lakers?

La ausencia de Austin Reaves representa un golpe directo al sistema ofensivo de los Los Angeles Lakers, ya que el jugador se había consolidado como una de las principales opciones en generación de juego.

Durante la reciente racha del equipo, tanto Reaves como Luka Doncic habían reducido la carga ofensiva de LeBron James, quien ahora deberá asumir mayor responsabilidad en un momento clave.

Calendario exigente para los Lakers

El cierre de temporada no será sencillo para los Los Angeles Lakers, que enfrentarán partidos clave ante Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Phoenix Suns y Utah Jazz.

“Este equipo juega con una intensidad tremenda”, comentó James refiriéndose a Dallas Mavericks. “Vienen de librar una auténtica batalla contra Orlando. Sabemos que nos espera OKC; tenemos a Golden State, que sigue luchando; y tenemos a Phoenix, que también sigue peleando. Así que el camino seguirá siendo un tanto difícil para nosotros. Por ello, debemos estar preparados”.

Lakers apuestan por el esfuerzo colectivo rumbo a playoffs

Ante este panorama, los Los Angeles Lakers deberán apostar por la profundidad de su plantilla y un enfoque colectivo para mantenerse competitivos en la recta final de la NBA.

Las lesiones de Austin Reaves y Luka Doncic obligan al equipo a reinventarse justo antes de los playoffs, en uno de los momentos más críticos de la temporada.

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