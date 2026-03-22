LeBron James logra el récord de más juegos en la historia de la NBA

La trayectoria de LeBron James sumó un nuevo capítulo histórico en la NBA tras convertirse en el jugador con más partidos disputados en temporada regular. El alero de Los Angeles Lakers alcanzó los 1,612 encuentros, superando la marca previa de 1,611 que pertenecía a Robert Parish.

El registro se concretó durante el enfrentamiento entre los Lakers y el Orlando Magic, en un duelo que terminó con victoria para el conjunto angelino por 104-105. En ese partido, James aportó 12 puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos, en una actuación que combinó presencia ofensiva y aporte defensivo.

El triunfo se definió en los segundos finales con un triple de Luke Kennard, una jugada que aseguró el resultado y permitió a los Lakers mantenerse en la tercera posición de la Conferencia Oeste, con un balance de 46 victorias y 25 derrotas. Luka Doncic lideró la anotación del equipo con 33 puntos.

A sus 41 años, el jugador nacido en Ohio continúa ampliando una carrera que ya lo ubica entre los nombres más destacados en la historia del baloncesto estadounidense.

Una carrera marcada por cifras históricas

El nuevo récord de partidos se suma a una lista extensa de logros individuales. James ya encabeza la tabla de máximos anotadores de la NBA, con 43,229 puntos, superando el registro histórico de Kareem Abdul-Jabbar.

También figura como el jugador con más minutos en cancha, mayor cantidad de tiros de campo y el líder en anotación en playoffs, con 8,289 puntos. A esto se añade su récord de 1,297 partidos consecutivos anotando al menos 10 puntos, una cifra que refleja consistencia a lo largo de los años.

Otro de los hitos recientes en su carrera fue alcanzar su temporada número 23 en la liga, superando el registro de 22 campañas que había establecido Vince Carter. Esta longevidad lo mantiene activo en la élite del baloncesto profesional, con participación constante en partidos de alta exigencia.

El desempeño del jugador en el encuentro frente al Magic, aunque no sobresalió en puntos como en otras ocasiones, evidenció su capacidad para contribuir en distintas áreas del juego. Su impacto se combinó con el rendimiento de sus compañeros en una noche importante para el equipo.

La acumulación de estos registros posiciona a James como uno de los referentes históricos de la NBA. Con cada partido, continúa ampliando cifras que refuerzan su presencia en distintas categorías estadísticas, consolidando una carrera que sigue activa y sumando capítulos en la liga.

Sigue leyendo:

· OKC, campeones de la NBA, no visitarán la Casa Blanca este fin de semana

· NBA decide sobre franquicias en Las Vegas y Seattle, con posible debut en 2028-29

· NBC sorprende por estética nostálgica de la NBA