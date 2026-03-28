LeBron James rompió un tablero tras perder duelo 1 vs. 1, dice Bronny

Bronny James, jugador de Los Angeles Lakers en la NBA, contó que su padre, LeBron James, rompió el tablero de una canasta en su casa de Miami luego de perder un enfrentamiento uno contra uno contra él.

La revelación se produjo después de la victoria de los Lakers ante los Brooklyn Nets. Según explicó de forma risueña Bronny, el episodio ocurrió recientemente, aunque no se dieron detalles exactos sobre cómo se produjo el daño en la estructura.

Bronny James: “The last time I played [LeBron] 1-on-1 – I don’t know if this story came out – but he broke a backboard at our house in Miami”

Austin Reaves, at the next locker: “It was ‘cause you won?”

Bronny: *Nods yes*

AR: “Yeahhh! You can say that. Don’t leave that out!” pic.twitter.com/yKibBByfYd — Dave McMenamin (@mcten) March 28, 2026

El hecho no resulta completamente extraño dentro del historial del jugador. En 2018, durante las Finales de la NBA con Cleveland Cavaliers, LeBron jugó con una mano lesionada tras golpear una pizarra en el vestuario luego del primer partido contra Golden State Warriors, marcado por una jugada fallida en el cierre del encuentro.

Rendimiento vigente y presente del equipo

En esta ocasión, no se reportaron lesiones tras el incidente en su casa. LeBron James continúa activo y mantiene números sólidos en la actual temporada.

A sus 41 años, promedia 20,9 puntos, 6,9 asistencias y 6,0 rebotes en 53 partidos, cifras que reflejan su vigencia dentro del equipo. Su rendimiento ha sido clave en el buen momento colectivo de los Lakers, aunque hoy en día sea vulnerable en duelos 1 vs. 1 fuera del contexto de la liga, según Bronny.

El conjunto angelino suma 48 victorias y 26 derrotas, con 11 triunfos en sus últimos 12 encuentros. Esa racha le permite sostener ventaja sobre Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves en la lucha por el tercer puesto de la Conferencia Oeste.

Por su parte, Bronny también ha recibido elogios recientes por su desempeño ante Indiana Pacers, en un contexto donde sigue sumando minutos y experiencia.

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