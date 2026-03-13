LeBron James acepta “sacrificio” para ayudar a los Lakers a obtener victorias

Los Angeles Lakers lograron una victoria por 142-130 frente a los Chicago Bulls en un partido donde el protagonismo ofensivo se repartió entre varias figuras del equipo. En medio de ese resultado, LeBron James habló sobre el papel que está desempeñando esta temporada y dejó claro que está dispuesto a modificar su rol si eso ayuda al equipo a seguir ganando.

El veterano de 41 años regresó a la acción después de perderse tres partidos debido a varias lesiones. En su reaparición terminó el encuentro con 18 puntos tras acertar siete de sus 13 lanzamientos de campo. También aportó siete rebotes y siete asistencias. Sin embargo, en esta ocasión no fue el principal anotador del equipo.

Luka Dončić lideró la ofensiva con una actuación destacada de 51 puntos, además de 10 rebotes y nueve asistencias. Austin Reaves contribuyó con 30 unidades, mientras que Deandre Ayton sumó 23 puntos en el triunfo de Los Ángeles.

El propio James reconoció después del partido que su prioridad no es mantener cifras individuales elevadas, sino contribuir al funcionamiento colectivo del equipo.

“If it benefits others, it benefits the team. The team is most important. … So yeah, it is a sacrifice. I know what I'm capable of still doing as an individual, but what's important for this team, I'm able to adapt to … And that's the only thing that matters” – LeBron James pic.twitter.com/2NiasV4Igg — Dave McMenamin (@mcten) March 13, 2026

“Si beneficia a los demás, beneficia al equipo. El equipo es lo más importante”, declaró el jugador. “Todos tenemos éxito cuando ganamos. Así que sí, es un sacrificio. Sé de lo que soy capaz individualmente, pero puedo adaptarme a lo que es importante para este equipo. Y eso es lo único que importa. Y la victoria es lo único que importa.”

Un cambio de dinámica tras la llegada de Dončić

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, explicó que el papel de James ha evolucionado desde que el equipo incorporó a Luka Dončić en un traspaso realizado con los Dallas Mavericks la temporada pasada.

Según el coach, la presencia del base esloveno ha modificado la distribución del balón en la ofensiva del equipo.

“Ha sido un jugador clave y la primera opción durante toda su carrera, y sé que quiere ganar”, comentó Redick. “Y quiere hacer todo lo posible para ayudar a este equipo a ganar, aunque las cosas se vean un poco diferentes”.

El entrenador también señaló que James entendió la necesidad de realizar ajustes para integrar a los nuevos líderes ofensivos del equipo.

“Tuvo que hacer algunos sacrificios cuando fichamos a Luka el año pasado. Y entiende lo importante que es para Luka y AR tener tiempo con el balón. Y lo cierto es que, cuando están juntos en la cancha, eso le quita tiempo con el balón.”

A lo largo de su carrera, James ha acumulado un extenso historial de logros. Ha sido elegido 22 veces All-Star, ganó cuatro campeonatos de la NBA, obtuvo cuatro premios al Jugador Más Valioso de la liga y cuatro galardones como MVP de las Finales. Además, es el máximo anotador en la historia de la NBA.

En la actual temporada, sus estadísticas reflejan el cambio en su rol dentro del equipo. Su promedio de 21,4 puntos por partido representa el registro más bajo desde su temporada de novato en 2003-04.

Los Lakers mantienen una racha positiva

El rendimiento colectivo del equipo ha acompañado estos ajustes. Con la victoria ante Chicago, los Lakers alcanzaron un récord de 41 triunfos y 25 derrotas, lo que los ubica en el tercer puesto de la Conferencia Oeste.

El equipo atraviesa una racha de cuatro victorias consecutivas y mantiene una dinámica positiva en el cierre de la temporada regular. Su próximo desafío será el sábado, cuando enfrenten a los Denver Nuggets, que actualmente ocupan el quinto lugar en la conferencia.

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