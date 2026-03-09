NBA cancela acuerdo donde se promocionaba a club de entretenimiento para adultos

La NBA decidió cancelar una promoción especial que los Atlanta Hawks habían organizado para uno de sus partidos de temporada regular. El evento, que estaba previsto para el 16 de marzo durante el encuentro contra el Orlando Magic, buscaba rendir homenaje al conocido club de entretenimiento para adultos Magic City, una referencia cultural en la ciudad de Atlanta.

La decisión fue anunciada por el comisionado de la liga, Adam Silver, quien explicó que la medida se tomó después de recibir múltiples reacciones dentro del entorno de la NBA.

En un comunicado difundido el lunes, Silver señaló que la cancelación responde a “las importantes preocupaciones de una amplia gama de partes interesadas de la liga, incluyendo aficionados, socios y empleados”. El dirigente añadió que suspender el evento “es la decisión correcta para la comunidad de la NBA en general”.

The NBA announced that it has canceled the Atlanta Hawks Magic City night promotion pic.twitter.com/gmWBApbYXs — Ramona Shelburne (@ramonashelburne) March 9, 2026

La promoción había sido presentada semanas antes por los Hawks como una celebración inspirada en la cultura local de Atlanta. Entre las actividades previstas se encontraba una actuación en vivo del rapero T.I., originario de la ciudad, además de la venta de alimentos relacionados con el establecimiento.

El menú planeado incluía versiones de las conocidas alitas de pollo con limón y pimienta asociadas al club, así como productos exclusivos como una sudadera conmemorativa.

En el anuncio oficial del equipo, Magic City fue descrito como una “institución cultural icónica”. La vicepresidenta ejecutiva y directora de marketing de la franquicia, Melissa Proctor, explicó entonces el objetivo del evento.

“Desde la comida hasta la música y los productos exclusivos, estamos emocionados de asociarnos con Magic City para crear una experiencia de juego auténtica, inspirada en Atlanta”, afirmó.

Reacciones dentro de la liga y críticas de jugadores

El proyecto generó debate dentro del entorno del baloncesto profesional, especialmente después de que algunos jugadores expresaran públicamente su desacuerdo con la iniciativa.

Uno de ellos fue Luke Kornet, pívot de los San Antonio Spurs, quien publicó un mensaje en el que cuestionó la idea de promover el establecimiento durante un partido oficial de la NBA.

Según escribió el jugador, permitir el evento durante el partido del 16 de marzo “hablaría mal de nosotros como comunidad de la NBA, específicamente por ser cómplices de la posible cosificación y el maltrato de las mujeres en nuestra sociedad”.

Kornet también planteó preocupaciones sobre las condiciones que enfrentan muchas personas que trabajan en ese sector.

Luke Kornet was asked what made him passionate to write his substack essay about ATL's Magic City Night, knowing the possible backlash from social media…



"I really just saw the statement last week, the announcement by the Hawks. Just in terms of like the public voice as it… pic.twitter.com/39l5Hl7HnH — Cory Mose (@Cory_Mose) March 3, 2026

“Independientemente de cómo una mujer llegue a la industria del entretenimiento para adultos, muchas en este ámbito sufren abuso, acoso y violencia a los que nunca deberían estar expuestas”, añadió en su publicación.

El jugador señaló además que el comunicado original de los Hawks no mencionaba que el establecimiento se promociona como “el principal club de striptease de Atlanta”. Por esa razón pidió al equipo reconsiderar la iniciativa.

“Deseamos ofrecer un entorno en el que aficionados de todas las edades puedan venir con seguridad y disfrutar del baloncesto, y en el que podamos celebrar la historia y la cultura de las comunidades con la conciencia tranquila”, escribió Kornet. “La celebración de un club de striptease no es una conducta alineada con esa visión”.

Tras las críticas y el debate generado, la liga optó por cancelar definitivamente la promoción programada para el partido entre Atlanta y Orlando.

