Luka Doncic anota 35 puntos para victoria de Lakers sobre Knicks

Los Ángeles Lakers sumaron una nueva victoria en la temporada regular de la NBA tras imponerse 110-97 a los New York Knicks en la Crypto.com Arena. El equipo angelino encontró en Luka Doncic a su principal figura en un partido que controló desde los primeros minutos y en el que nunca estuvo en desventaja en el marcador.

El base esloveno fue determinante en el desarrollo del encuentro. Terminó la noche con 35 puntos y lideró la ofensiva del conjunto local en ausencia de LeBron James, quien se perdió su segundo partido consecutivo debido a un problema en el codo.

Doncic firmó una actuación completa. Encestó once de sus 25 intentos de campo, incluidos cinco triples, y además aportó ocho rebotes, cuatro asistencias y dos robos. Su producción ofensiva permitió a los Lakers mantener el control del juego y ampliar la ventaja con el paso de los minutos.

El conjunto angelino llegó a tener una diferencia máxima de 23 puntos durante el partido. Esa ventaja reflejó el dominio que mantuvo durante toda la noche frente a un rival que nunca logró reducir significativamente la distancia en el marcador.

Austin Reaves fue el principal apoyo ofensivo de Doncic. El escolta terminó el partido con 25 puntos, además de sumar cinco rebotes y cuatro asistencias, contribuyendo al equilibrio ofensivo del equipo.

Problemas ofensivos para los Knicks

Mientras los Lakers encontraban soluciones en ataque, los Knicks atravesaron dificultades para anotar desde larga distancia. El equipo de Nueva York conectó solo ocho de sus 34 intentos de triple, un porcentaje que limitó sus opciones de remontar durante el partido.

Karl-Anthony Towns, líder anotador del equipo en este encuentro, terminó con 25 puntos y 16 rebotes. Sin embargo, su producción desde el perímetro fue limitada. Falló sus primeros cuatro lanzamientos de tres puntos y su único acierto llegó cuando restaban menos de tres minutos en el último cuarto.

Jalen Brunson también tuvo participación destacada en el ataque de los Knicks. El base aportó 24 puntos en el encuentro, aunque el equipo no logró acercarse lo suficiente en el marcador para cambiar el rumbo del partido.

Otra de las notas llamativas del encuentro fue la actuación de Mikal Bridges, quien no consiguió anotar. El jugador falló sus seis intentos de campo durante el partido.

Con este resultado, los Lakers mejoraron su registro a 39 victorias y 25 derrotas. Esa marca les permite alcanzar a los Denver Nuggets, equipo del serbio Nikola Jokic, en la quinta posición de la Conferencia Oeste.

Por su parte, los Knicks han perdido dos de sus últimos tres partidos, aunque continúan ubicados en el tercer puesto de la Conferencia Este con un balance de 45 triunfos y 21 derrotas.

