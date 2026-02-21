Shaquille O’Neal destaca el aporte de los latinos en la NBA

Shaquille O’Neal, legendario pívot de la NBA, visitó México en medio de alianzas comerciales. El exjugador de Miami Heat ofreció sus impresiones sobre los representantes latinos en el mejor baloncesto del mundo. “Shaq” prevé un baloncesto menos físico en el futuro.

El multicampeón de la NBA considera que en la actualidad hay una buena representación latina en el torneo. Shaquille O’Neal considera que los países latinos están bien representados por sus figuras.

“Todos son buenos jugadores (Jaime Jáquez, Karl-Anthony Towns y Lester Quiñones). Representan muy bien a sus familias y a su país. De eso se trata, de hacer algo que te apasiona y todos ellos son realmente buenos”, dijo el cuatro veces ganador de la NBA.

“Shaq” fue una leyenda dominante de la pintura. El legendario pívot de Miami, acostumbrado al juego físico, considera que el futuro del baloncesto está en buenas manos. Sin embargo, será un juego más técnico y menos intenso.

“Pienso en una etapa en la que ya no estarán Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant ni LeBron James. La Liga está en buenas manos. No creo que sea tan físico como antes, pero la NBA seguirá siendo interesante”, analizó.

🏀 Shaquille O’Neal visitó hoy la icónica tienda San Cosme de Coppel en Ciudad de México, donde convivió con fans y clientes. La visita reafirma una alianza sólida para acercar calzado deportivo accesible a las familias mexicanas.



Con más de 100 mil unidades vendidas desde 2024,… pic.twitter.com/NcIxad8l6E — Coppel (@Coppel) February 20, 2026

México es un país especial

Shaquille O’Neal habló sobre su vínculo con México. El exjugador de la NBA recordó que desde pequeño mantuvo contacto con la cultura mexicana gracias a su entorno. “Shaq” afirmó tener familia mexicana.

“Es muy agradable estar en México. Crecí en San Antonio, Texas. Tengo muchos amigos y familiares mexicanos. Me encanta la cultura mexicana y los aprecio. Ojalá podamos seguir haciendo negocios”, dijo Shaquille O’Neal en medio de su vínculo comercial.

Esfinge, Gran Guerrero y el Rey de las Travesuras, Kemalito, convivieron con la leyenda de la NBA y actor Shaquille O'Neal.



Las figuras del CMLL compartieron la esencia de La Mejor Lucha Libre del Mundo, obsequiándole artículos representativos de nuestra tradición luchística. pic.twitter.com/Gtf1UdRsqQ — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 20, 2026

