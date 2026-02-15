Stephen Curry volverá a la competencia de triples de la NBA en 2027

Stephen Curry no estuvo en la duela durante el Juego de las Estrellas en Los Angeles por molestias en una rodilla, pero eso no le impidió acaparar reflectores. El base de los Golden State Warriors anunció que regresará a la Competencia de Triples del Fin de Semana de Estrellas en 2027, cuando el evento se celebre en Phoenix.

El anuncio lo hizo este domingo en NBC, horas antes del clásico de mitad de temporada. Quizá motivado por ver a su colega veterano Damian Lillard ganar la competencia en Los Ángeles, Curry adelantó que ya tiene planes definidos.

“Ya estoy anotado para la próxima Competencia de Triples. Ya tengo mi puesto reservado. Voy a tratar de convencer a Klay y veremos qué pasa“, dijo Curry este domingo.

La referencia es clara: intentará persuadir a su excompañero en los Warriors, Klay Thompson, para que se una a él en el concurso e intenten destronar a Lillard, quien el sábado se convirtió en el tercer jugador en ganar tres concursos de triples. Una marca que Curry también podría alcanzar con otro triunfo.

Steph Curry says he'll do the 3PT contest next year:



"I'll try and get Klay."



This is awesome. 👏🔥



(h/t @ohnohedidnt24)



pic.twitter.com/dzPEGGI5jE — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 15, 2026

Historial, números y recuperación

Curry ha participado en siete ocasiones en la Competencia de Triples. Ganó en 2015 en Nueva York, superando en la ronda final a Thompson y a Kyrie Irving con 27 puntos, y volvió a coronarse en 2021 en Atlanta, cuando venció a Mike Conley Jr. por 28-27 tras encestar el último balón. Ese mismo año firmó un récord de 31 puntos en la primera ronda.

Además de sus dos títulos oficiales, en 2024 protagonizó un desafío especial “uno contra uno” frente a Sabrina Ionescu, estrella de la WNBA, del que también salió victorioso.

Su legado como tirador está respaldado por cifras contundentes: es el líder histórico de la NBA en triples anotados y ha encabezado la liga en esa categoría en ocho temporadas. En la campaña actual registra un 39.1% de efectividad desde larga distancia y promedia 27.2 puntos por partido, junto con 3.5 rebotes y 4.8 asistencias, con 46.8% en tiros de campo y 93.1% en tiros libres.

A sus 37 años, Curry atraviesa la penúltima temporada de su contrato, en la que percibe $59.6 millones de dólares. Para la campaña 2026/27 tiene previsto ganar 62.5 millones, en lo que podría ser su última temporada en la NBA.

Mientras tanto, su prioridad inmediata es recuperarse de la lesión de rodilla que lo dejó fuera de los últimos partidos de Golden State. Su última aparición fue el 30 de enero ante los Detroit Pistons, encuentro que abandonó antes del último cuarto.

“Es cuestión de ir aprendiendo sobre la marcha qué funciona en la rehabilitación”, declaró Curry a Anthony Slater de ESPN. “Porque sigue siendo doloroso. Hay que intentar eliminar toda la inflamación y el dolor. Es algo que todavía tenemos que controlar y gestionar, pero es algo que, si vuelvo demasiado pronto, podría recrudecerse”, agregó.

