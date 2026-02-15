LeBron James evita detalles sobre su retiro: “Solo quiero vivir”

LeBron James volvió a colocarse en el centro de la conversación durante el All-Star de la NBA, pero esta vez no solo por lo que hace dentro de la cancha. La estrella de Los Angeles Lakers habló sobre su futuro y dejó abiertas múltiples interrogantes acerca de su continuidad en el baloncesto profesional.

En una rueda de prensa realizada en el Intuit Dome de Inglewood, California, el jugador fue cuestionado directamente sobre la próxima temporada. Su respuesta no fue concluyente, y más bien sembró dudas.

“Solo quiero vivir, cuando lo tenga claro, lo haré saber. No tengo ni idea, solo quiero vivir”, indicó el veterano alero ante los medios.

"That's one of my passions, create memories that will last forever."🙌



For 22-time NBA All-Star @KingJames, the next chapter is all about family, friends, and the memories that last.



Watch LeBron James represent USA Stripes tonight in the 75th NBA All-Star Game at 5:00pm/et on… pic.twitter.com/QHfCoEJnjP — NBA TV (@NBATV) February 15, 2026

Sus palabras reflejan un momento de reflexión. A sus años y con una carrera histórica a cuestas, James dejó claro que no está enfocado en hacer anuncios inmediatos ni en fijar fechas. Prefiere, según dijo, concentrarse en el presente.

Más allá de la duela: familia y nuevos proyectos

LeBron también reveló que tiene “muchas cosas sobre la mesa” que analizará cuando sienta que su etapa como jugador ha terminado. Entre ellas, mencionó su aspiración de formar parte de la junta directiva de la NBA, una posibilidad que ampliaría su influencia dentro de la liga una vez que deje de competir.

“También hay otras empresas que seguiré explorando para ver qué me motivará en mi carrera posterior, pero ahora mismo sigo centrado en el presente, y eso es lo que tengo en mente”, dijo.

Sin embargo, más allá de negocios o cargos directivos, su prioridad parece estar clara. James aseguró que, cuando llegue el retiro, quiere dedicar más tiempo a su entorno más cercano. “Una de mis pasiones es crear recuerdos que perduren para siempre“, afirmó, dejando ver que la familia ocupará un lugar central en esa nueva etapa.

Durante su intervención también opinó sobre el formato del All-Star de este año, que presenta un enfrentamiento entre Estados Unidos y el resto del mundo. Aunque defendió la intención de innovar, no ocultó su preferencia por el tradicional duelo entre la Conferencia Este y la Conferencia Oeste.

“Me gusta el formato Este-Oeste, pero están probando algo nuevo, a ver qué pasa. Estados Unidos contra el mundo… el mundo es gigantesco más allá de Estados Unidos. Estoy tratando de averiguar cómo tiene sentido, así que veremos qué pasa con esto”, sentenció.

LeBron & KD look to lead USA Stripes to the @nbaallstar victory!



5:00pm/et on NBC & Peacock 🍿 pic.twitter.com/RzjocsJVXs — NBA (@NBA) February 15, 2026

Por ahora, LeBron James no da pistas definitivas sobre su retiro. Entre la competencia, los proyectos futuros y su vida personal, el máximo referente de los Lakers insiste en que su enfoque está en vivir el momento.

Sigue leyendo:

· Keshad Johnson, de Miami, gana un Slam Dunk Contest de la NBA que no escapó a la crítica

· Damian Lillard lesionado gana el concurso de triples de la NBA por tercera vez

· LeBron James dice que Lakers no están para ser campeones de la NBA