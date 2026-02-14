Keshad Johnson, de Miami, gana un Slam Dunk Contest de la NBA que no escapó a la crítica

Keshad Johnson, alero del Miami Heat, se coronó este sábado campeón del concurso de mates del All-Star de la NBA, logrando su primera victoria en esta competencia tras imponerse en la final a Carter Bryant, figura de los San Antonio Spurs. Fue una noche de saltos espectaculares, tensión y debate entre aficionados y especialistas, aunque las críticas en redes sociales no se tomaron día libre.

Johnson y Bryant avanzaron a la ronda definitiva luego de sumar las calificaciones más altas del jurado en una exhibición que también contó con la participación de Jase Richardson (Orlando Magic) y Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers). La velada, sin embargo, estuvo marcada por la ausencia del actual campeón y triple ganador consecutivo, Mac McClung, un nombre que muchos esperaban ver defendiendo el título.

Every dunk from the 2026 NBA Dunk Contest

Congrats Keshad Johnson! pic.twitter.com/ucSdjyYDtT — Ballislife.com (@Ballislife) February 15, 2026

La final no estuvo exenta de dramatismo.

Bryant firmó uno de los momentos más impactantes de la noche al recibir 50 puntos, la máxima calificación posible, después de recoger el balón en el aire, pasarlo entre las piernas y definir con potencia en un salto que puso al público de pie. La ejecución fue limpia y explosiva, un mate que parecía inclinar la balanza a su favor.

Johnson, por su parte, había impresionado previamente con un mate en el que tomó el balón, se elevó y definió con una mano, acción que le valió una media de 49,2 puntos. La diferencia entre ambos era mínima y todo quedó abierto para la última ronda.

Decisión bajo presión y regreso del ‘Shooting Stars’

En el intento final, la tensión pasó factura a Bryant. Buscó un mate ambicioso saliendo desde medio campo, tras rebotar primero el balón contra el tablero. Falló en varios intentos y el tiempo comenzó a convertirse en su peor enemigo.

Cuando el reloj estaba por expirar, optó por asegurar con un mate más convencional que no convenció del todo al jurado. Recibió 43 puntos, insuficientes frente a los 47,8 que logró Johnson con una jugada iniciada desde el fondo de la pista. En total, el jugador del Heat acumuló una media de 97,4 puntos, contra los 93 de Bryant.

A Bryant le ganó la presión; incluso tenía derecho a un último intento aunque el tiempo hubiera terminado, pero la decisión apresurada terminó costándole el título.

NBA DUNK CONTEST IS BACK 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/KOxEbOJWaD — NBACentel (@TheNBACentel) February 15, 2026

Más allá del concurso de mates, la edición del All-Star también marcó el regreso del ‘Shooting Stars’, una competencia en la que cuatro equipos de tres jugadores —incluyendo leyendas de la NBA— realizan tiros desde siete posiciones del campo para sumar la mayor cantidad de puntos.

El equipo ‘Knicks’, integrado por Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns y la leyenda Allan Houston, se llevó la victoria. Superaron al equipo ‘All-Star’ (Holmgren, Hamilton y Scottie Barnes), así como al equipo ‘Cameron’, conformado por Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Kon Knueppel (Charlotte Hornets) y Maguette.

El regreso de este formato, ausente desde 2015, responde al deseo de la NBA de revitalizar uno de los espectáculos más emblemáticos de su calendario. Con nuevos ajustes y la recuperación de competencias clásicas, la liga busca reconectar con los aficionados y devolver brillo a un fin de semana que, pese a las críticas, sigue generando conversación.

