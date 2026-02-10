LeBron James dice que Lakers no están para ser campeones de la NBA

Los Angeles Lakers y el Oklahoma City Thunder compartieron la misma cancha el lunes por la noche, pero para LeBron James la comparación termina ahí. Tras la derrota 119-110 ante el líder de la NBA, el veterano no dudó en marcar diferencias.

Sin Luka Doncic, líder anotador de la liga, ni Shai Gilgeous-Alexander, actual MVP, ambos ausentes por lesión, el partido se jugó con intensidad física y 52 tiros libres combinados. Aun así, Oklahoma City mostró mayor consistencia en los momentos decisivos.

Cuando le preguntaron qué separa a los Lakers (32-19) del Thunder (40-13), James fue directo: “¿Quieres que nos compare con ellos? Ese es un equipo campeón. Nosotros no. No podemos sostener la energía y el esfuerzo durante 48 minutos, y ellos sí. Por eso ganaron un campeonato”.

LeBron: "We can't sustain energy and effort for 48 minutes and they can. That's why they won a championship."

El cierre marcó la diferencia

Los Lakers llegaron a liderar 99-98 con 7:24 por jugar en el último cuarto. Sin embargo, el Thunder cerró con una racha de 21-11, impulsada por Jalen Williams, quien anotó 10 puntos en los últimos cinco minutos del encuentro.

James terminó con 22 puntos, 14 de ellos en la segunda mitad, pero la defensa volvió a fallar en tramos clave. El entrenador JJ Redick también reconoció la brecha: “Creo que cuando juegas contra los mejores equipos —y Oklahoma City claramente lo es— necesitas un nivel muy alto de esfuerzo y un nivel muy alto de ejecución. Tiene que ser ambos. Y pensé que, en su mayor parte, nuestro esfuerzo fue fantástico. En momentos clave del juego, nuestra ejecución no fue buena”.

Williams regresó tras perderse 10 partidos por lesión y sumó 23 puntos para un Thunder que es favorito para repetir como campeón. Gilgeous-Alexander seguirá fuera por una lesión abdominal hasta después del Juego de Estrellas, que se celebrará este fin de semana en Inglewood, California.

En el caso de los Lakers, todavía no se define cuánto tiempo estará fuera Doncic, quien se perdió su segundo partido consecutivo por una leve distensión en el tendón de la corva.

