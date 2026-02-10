Hornets y Pistons protagonizan batalla campal en la NBA

Un tenso y físico duelo entre los Detroit Pistons y los Charlotte Hornets terminó convirtiéndose en uno de los episodios más caóticos de la temporada de la NBA. El partido del lunes por la noche, disputado en el Spectrum Center, estuvo marcado por una pelea en el tercer cuarto que derivó en la expulsión de cuatro jugadores y del entrenador de Charlotte, además de un breve ingreso policial a la duela. Pese a todo, Detroit se impuso 110-104 y cortó una racha que pudo haber sido histórica para los Hornets.

La confrontación se produjo cuando restaban poco más de siete minutos del tercer período. Jalen Duren avanzaba hacia el aro con el balón cuando fue sancionado con una falta por Moussa Diabate. Tras la acción, ambos jugadores se encararon cara a cara y parecieron chocar sus cabezas. Acto seguido, Duren golpeó a Diabate en el rostro con la mano derecha abierta, lo que encendió una trifulca que se extendió por más de 30 segundos.

BENCHES CLEAR IN PISTONS-HORNETS 😲



Moussa Diabate, Miles Bridges, Jalen Duren and Isaiah Stewart were all ejected following the altercation during Pistons-Hornets. pic.twitter.com/VeNSi6vEBR — ESPN (@espn) February 10, 2026

Mientras el ala-pívot de Detroit, Tobias Harris, intentaba contener a Diabate, el jugador de Charlotte lanzó un golpe hacia Duren. El pívot de los Pistons se alejó, pero Miles Bridges reaccionó de inmediato y corrió hacia él para propinarle un golpe de izquierda. Duren respondió con otro puñetazo, mientras Diabate intentaba regresar al altercado y debía ser sujetado por sus compañeros.

Expulsiones, explicaciones y un cierre cargado de tensión

Isaiah Stewart, quien se encontraba en el banco de Detroit, ingresó a la cancha para confrontar a Bridges. El intercambio subió de tono cuando Stewart tomó a Bridges con una llave en la cabeza y le conectó varios golpes con la mano izquierda. Tras revisar la acción, los árbitros expulsaron a Diabate y Bridges por parte de Charlotte, y a Duren y Stewart por el lado de Detroit.

Duren describió lo ocurrido como un “juego excesivamente competitivo”. “Las emociones estaban a flor de piel”, explicó. “Al final del día, nos gustaría mantenerlo solo en el baloncesto, pero pasan cosas. Todos estaban jugando duro”. El pívot también señaló que otros equipos han intentado “metérsenos en la cabeza” durante la temporada. “Esta no es la primera vez que la gente intenta ser más agresiva con nosotros y hablarnos. Como grupo hemos hecho un trabajo aceptable manejando esa energía, pero las emociones se elevaron”, añadió.

El entrenador de los Hornets, Charles Lee, también fue expulsado en el último cuarto tras reclamar airadamente una jugada y tener que ser contenido por Brandon Miller. “Parecía que dos jugadores entraron en una conversación acalorada y simplemente se salió de control”, dijo Lee más tarde. Sobre su expulsión, reconoció que deberá manejar mejor sus emociones.

El jefe de árbitros John Goble explicó que las expulsiones se dieron porque los jugadores “participaron en actividades de pelea durante un balón muerto”, lo que conlleva la expulsión automática según el reglamento. Por su parte, el entrenador de Detroit, J.B. Bickerstaff, defendió a los suyos: “Nuestros muchachos no fueron los que iniciaron ni cruzaron la línea. Si alguien te lanza un golpe, tienes la responsabilidad de protegerte”.

Tras el encuentro, Bridges no habló con la prensa, pero escribió en Instagram: “¡Perdón, nación Hornets! ¡Perdón, organización Hornets! Siempre voy a proteger a mis compañeros”.

