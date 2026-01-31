NBA suspende a Paul George por uso de medicación “indebida”

La NBA anunció este sábado la suspensión de 25 partidos para Paul George, alero de los Philadelphia 76ers, por violar los términos del programa antidrogas de la liga. La sanción representa un golpe importante tanto para el jugador como para la franquicia, que se encuentra en plena lucha por los puestos de playoffs en la Conferencia Este.

La liga no dio detalles sobre la sustancia involucrada ni sobre la naturaleza específica de la infracción. Sin embargo, George ofreció una explicación en un comunicado difundido por ESPN, en el que reconoció su error y asumió la responsabilidad.

“En los últimos años he hablado sobre la importancia de la salud mental, y en el proceso de buscar tratamiento recientemente para un problema personal, cometí el error de tomar una medicación indebida”, señaló el jugador. También pidió disculpas a la organización y a los fanáticos, asegurando que asume “total responsabilidad por mis acciones”.

Según el acuerdo entre la NBA y la Asociación de Jugadores, la duración de la sanción indica que se trata de una primera violación. George comenzó a cumplir la suspensión este sábado, cuando Philadelphia recibió a New Orleans, y será elegible para regresar el 25 de marzo, en el duelo como local ante Chicago, con 10 partidos restantes en la temporada regular.

Impacto deportivo y económico en Philadelphia

La suspensión tendrá consecuencias económicas relevantes. George dejará de percibir aproximadamente $11.7 millones de dólares de su salario total de $51.7 millones, lo que equivale a cerca de $469,691 dólares por partido. Parte de ese dinero no pagado podría ayudar a los 76ers a acercarse a salir del impuesto de lujo, ya que el equipo quedaría alrededor de $1.3 millones de dólares por encima de ese umbral al considerar el salario que George no cobrará.

En lo deportivo, Philadelphia llegó al sábado con marca de 26-21, ocupando el sexto lugar del Este. El equipo tiene registro de 16-11 cuando George está en cancha y 10-10 cuando no juega. El alero promedia 16 puntos en 27 partidos esta temporada, el tercer mejor promedio del equipo, solo por detrás de Tyrese Maxey (29.4) y Joel Embiid (25.7). Esta misma semana firmó uno de sus mejores encuentros del año, con 32 puntos y nueve triples en una victoria ante Milwaukee.

A sus 35 años, George firmó antes de la temporada 2024 un contrato de $212 millones de dólares por cuatro años, pero su etapa en Philadelphia ha estado marcada por lesiones de rodilla y aductor. La campaña pasada disputó apenas 41 partidos y promedió 16.2 puntos, uno de los registros más bajos de su carrera, al punto de calificar ese período como su “rock bottom”.

Con la fecha límite de traspasos del 5 de febrero cada vez más cerca, la ausencia prolongada de George podría influir de forma decisiva en los movimientos que realicen los 76ers mientras intentan mantenerse competitivos rumbo a la postemporada.



