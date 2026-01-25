Chicago Bulls retiró el ‘1’ de Derrick Rose, su último MVP

Los Chicago Bulls vivieron el sábado una de las noches más emotivas de su historia reciente al retirar oficialmente la camiseta número 1 de Derrick Rose, el jugador que simbolizó una era y que sigue siendo el último MVP de la NBA en la franquicia. Tras la victoria ante los Boston Celtics, el United Center se convirtió en escenario de un homenaje cargado de recuerdos, aplausos y lágrimas.

Rose no pudo ocultar su emoción durante la ceremonia. Se secó los ojos mientras sus excompañeros Taj Gibson y Luol Deng ofrecían las palabras iniciales, antes de tomar el micrófono para un discurso que recorrió su historia personal y deportiva. Ante un estadio que permaneció lleno durante más de una hora después del partido, rindió tributo a su madre Brenda, a sus hermanos, a viejos compañeros y a una afición que nunca dejó de acompañarlo.

Raised in Chicago.

Overcame adversity.

Starred for his city.

Eternally remembered.



Derrick Rose’s jersey heads to the Bulls rafters 🌹 pic.twitter.com/YskUi72PIK — NBA (@NBA) January 25, 2026

“Este camino nunca se trató de mí”, dijo Rose antes del encuentro. “Se trataba de crear una sinergia de la que la gente de la ciudad pudiera inspirarse. Y de alguna manera, yo fui ese faro o ese vehículo para ello, a través del baloncesto”.

Desde temprano, pese al frío intenso que azotaba Chicago, los aficionados hicieron fila alrededor del United Center. En cada asiento los esperaba una camiseta negra con el nombre y número del homenajeado, la misma que los actuales jugadores usaron durante el calentamiento. Rose salió a la cancha una hora antes del inicio, lanzó a canasta con su hijo y saludó a familiares y excompañeros reunidos cerca del centro del parqué.

“Todo esto, este momento, todavía estoy tratando de asimilarlo”, confesó. “Simplemente me siento agradecido. … el simple hecho de venir aquí, de superar todo eso y aun así asistir al evento, es algo enorme”.

Un legado que queda en el techo del United Center

Con este homenaje, Rose se convirtió en el quinto jugador de los Bulls en ver su número retirado, junto a Jerry Sloan (4), Bob Love (10), Michael Jordan (23) y Scottie Pippen (33). También cuelgan pancartas dedicadas a Phil Jackson y Jerry Krause, arquitectos de la etapa dorada del equipo.

La ceremonia incluyó música en vivo, videos con mensajes de figuras como LeBron James, Stephen Curry y Jayson Tatum, y la presencia de cerca de 20 excompañeros, entre ellos Joakim Noah, Ben Gordon, Kirk Hinrich y el entrenador Tom Thibodeau. Noah reveló que el grupo se reunió la noche previa y recordó la unión de aquellos equipos.

Derrick Rose’s former teammates showed up to celebrate his jersey retirement 👏



(via @chicagobulls) pic.twitter.com/a3nZfrwRmz — Yahoo Sports (@YahooSports) January 25, 2026

“Muchas, muchas noches, muchas situaciones difíciles, muchas batallas, él siempre estuvo ahí conmigo”, dijo Gibson. “Y él siempre decía: ‘Te apoyo’”.

Nacido en Chicago, Rose jugó ocho temporadas con los Bulls tras ser elegido número uno del draft de 2008. Fue Novato del Año en 2009, tres veces All-Star y, en 2011, el MVP más joven en la historia de la NBA. Aunque nunca conquistó un campeonato, su impacto marcó profundamente a la franquicia y a la ciudad.

“Se trata de todos los que encontraron la manera de venir a mis partidos”, afirmó. “De alguna manera, teníamos una conexión especial”.

Cuando finalmente la pancarta del número 1 fue izada al techo, al lado de Jordan y Pippen, el mensaje quedó claro. Como resumió Luol Deng ante los aficionados: “Esto es para siempre”.



