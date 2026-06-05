FBI arresta a tres hombres por financiar ataques con drones en contra de tropas estadounidenses

Bisaam Ghafoor, Elias Shamsaldeen y Bereen Dzayee, fueron arrestados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) acusados presuntamente proporcionar apoyo material al Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) con el objetivo de dañar a las tropas estadounidenses.

De acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ), los planes de estos sujetos fueron descubiertos a través de sus conversaciones efectuadas a través de chats de Discord.

A partir de una denuncia presentada en el Distrito de Kansas por presuntamente conspirar para brindar apoyo material al terrorismo, se organizó un operativo para detener a Ghafoor, residente de Leawood, Kansas, de 21 años; Shamsaldeen, habitante de Porterville, California, también de 21 años; y a Dzayee, residente de Lakeside, California, de 25 años.

Kash Patel, director del FBI, plantea la necesidad de reforzar los operativos de la agencia federal a su cargo. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

Mediante un comunicado, Kash Patel, director del FBI, señaló que la estrategia consistió en hacerles creer que se reunirán con un miembro de ISIS a quien debían entregarle $2,000 dólares para apoyar su causa, pues previamente, a través de chats de Discord, llamadas de voz y otras plataformas de mensajería, le habían jurado lealtad a dicha organización terrorista.

“El éxito de esta operación demuestra una vez más la trayectoria del FBI en la prevención de ataques terroristas, la mejor manera de defender la patria, y demuestra que no escatimaremos esfuerzos para proteger a los estadounidenses de quienes buscan hacernos daño. Quiero agradecer a nuestros equipos en Kansas City, San Diego, Sacramento, Newark y Richmond, y a la División Antiterrorista por su excelente labor en esta investigación y su compromiso con la misión”, escribió el funcionario.

En el informe del operativo de detención se menciona que, desde febrero de 2025 hasta cerca junio de 2026, los sospechosos intercambiaron varios planes para apoyar al ISIS, incluyendo el suministro de personal, servicios y dinero.

Para concretar sus planes de atacar a las Fuerzas Especiales de la nación, los detenidos pretendían emplear drones de ataque.

Como parte del análisis de las comunicaciones sostenidas entre los detenidos se encontró que Shamsaldeen expresó abiertamente su deseo de apuñalar y herir a un miembro del servicio estadounidense; en tanto que Ghafoor se inclinaba por matar a una soldado decapitándola.

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