FBI alerta sobre posibles actos de intimidación de gobiernos extranjeros durante el Mundial

El director del FBI, Kash Patel, advirtió que agencias de seguridad de Estados Unidos se preparan ante un posible aumento de actividades de “represión transnacional” durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá y que atraerá a millones de aficionados de distintas partes del mundo.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, Patel aseguró que gobiernos extranjeros considerados hostiles podrían intensificar acciones de intimidación, vigilancia, acoso e incluso ataques contra personas que esos regímenes identifican como opositores o amenazas políticas mientras permanezcan en territorio estadounidense.

“Gobiernos extranjeros hostiles intentan deliberadamente intimidar, silenciar e incluso asesinar a personas en suelo estadounidense a las que consideran amenazas para sus regímenes”, afirmó Patel, quien describió estas prácticas como actos de “represión transnacional”.

El funcionario explicó que el FBI desplegará equipos especializados de contrainteligencia y prevención en más de 56 localidades relacionadas con el torneo, incluidas varias de las ciudades sedes donde se disputarán encuentros de la fase de grupos y eliminatorias. Entre ellas destacó Filadelfia, ciudad que albergará seis partidos durante el campeonato.

La advertencia ocurre mientras las autoridades estadounidenses afinan uno de los operativos de seguridad más amplios de los últimos años para proteger a los asistentes, jugadores y delegaciones internacionales que participarán en el Mundial.

May 27: Combating transnational repression during the @FIFAWorldCup



Hostile foreign governments deliberately attempt to bully, silence, and even assassinate people on U.S. soil who they see as threats to their regimes. These illegal and anti-democratic activities are called? — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 27, 2026

Refuerzan vigilancia en ciudades sede

Además del FBI, otras agencias federales han intensificado la coordinación de seguridad rumbo al torneo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) encabeza las labores de cooperación con gobiernos estatales y autoridades locales, mientras que el Servicio Secreto y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) participan en tareas de logística, respuesta y protección.

La organización del campeonato también ha estado acompañada de tensiones diplomáticas relacionadas con algunos países participantes, particularmente Irán, cuya selección disputará partidos en Los Ángeles y Seattle dentro de la fase de grupos.

La semana pasada, funcionarios estadounidenses confirmaron que el equipo iraní podrá ingresar al país para competir; sin embargo, señalaron que la delegación no permanecería alojada de forma permanente en territorio estadounidense. Posteriormente, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofreció apoyo para recibir a integrantes de la representación iraní en México durante parte de la competencia.

Washington ha acusado en distintas ocasiones a Irán de realizar operaciones de vigilancia e intimidación dentro de Estados Unidos. En marzo pasado, el Departamento de Justicia informó sobre el aseguramiento de dominios de internet presuntamente vinculados con operaciones psicológicas y actividades de represión coordinadas por servicios de inteligencia iraníes.

Las autoridades estadounidenses también han señalado investigaciones relacionadas con ciudadanos chinos y rusos en casos similares.

Patel says FBI to fight human trafficking during World Cuphttps://t.co/207KSDBRg0 — FBI Rapid Response (@FBI_Response) May 27, 2026

FBI enfocará esfuerzos en combatir la trata de personas

Patel también aseguró que el FBI mantendrá una vigilancia especial sobre posibles redes de trata de personas y explotación sexual durante la Copa Mundial, debido al incremento de visitantes y desplazamientos masivos que acompañarán al torneo.

“El FBI trabaja las 24 horas del día para desmantelar redes de trata sexual y de personas en todo el mundo, y estaremos muy enfocados en esta amenaza durante el torneo de la FIFA”, escribió el funcionario.

Según datos presentados por Patel, las operaciones conjuntas del FBI y otras agencias permitieron durante el último año la detención de cerca de 2,900 presuntos traficantes y agresores sexuales, además del rescate de aproximadamente 7,000 menores víctimas de explotación.

El director del FBI pidió a la población mantenerse alerta y reportar cualquier actividad sospechosa durante el evento deportivo.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio con actividades inaugurales en el Estadio Azteca de Ciudad de México y concluirá el 19 de julio con la final programada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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