Director del FBI niega problemas de consumo excesivo de alcohol y arremete en contra de un demócrata

Durante su comparecencia ante una comisión del Congreso, Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) perdió la compostura y reaccionó con furia al momento de ser cuestionado sobre su presunta debilidad por el consumo de bebidas embriagantes.

Hace unas semanas apareció un artículo en la revista The Atlantic, donde se mencionaba al consumo excesivo de alcohol en que ha incurrido Kash Patel al grado de llegar a ser inlocalizable después de algunas noches de copas.

Ante dicho señalamiento, Chris Van Hollen, senador por Maryland, le pidió al abogado neoyorquino responder con la verdad, lo cual lo sacó de sus casillas.

“Los informes que afirman que usted estaba tan borracho y con tanta resaca que su personal tuvo que forzar la entrada a su casa son extremadamente alarmantes”, expresó el legislador nacido en Karachi, Pakistán.

Dicha aseveración incomodó tanto a Kash Patel que sin titubear le reprochó a Van Hollen presuntamente haberse sentado a ingerir cócteles con alcohol frente a un inmigrante a quien el presidente Donald Trump trató de deportar al considerarlo integrante de la MS-13, pandilla que opera en Estados Unidos con órdenes emitidas desde Centroamérica.

“No permitiré que me manchen con acusaciones infundadas. El único que bebe a costa de los contribuyentes eres tú. Consumir margaritas en El Salvador con el dinero de los contribuyentes junto a un violador convicto perteneciente a una pandilla”, señaló el senador republicano en alusión a Kilmar Abrego García.

A Kash Patel también se le atribuye presuntamente utilizar el avión oficial del FBI para cumplir propósitos personales. (Crédito: Rod Lamkey Jr. / AP)

Otro asunto controversial girando en torno al responsable del FBI está relacionado con el presunto indebido uso de un avión oficial para realizar viajes de carácter personal y hasta recreativos.

De acuerdo con los registros de vuelo de Patel, además de viajar en el jet de la agencia para acudir a los conciertos ofrecidos por su novia Alexis Wilkins, reconocida cantante de country, también se desplazó en la aeronave a Escocia acompañado de un grupo de amigos para jugar golf y asistir a un retiro de caza, lo cual también hizo para asistir a un partido de hockey en compañía del actor Mel Gibson.

En diciembre, Jamie Raskin, representante por Maryland y quien ocupa el mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes confrontó a Kash Patel para exigirle rendir cuentas sobre todos y cada uno de los vuelos realizados desde que apareció al frente del FBI.

“Usaste un avión del gobierno de $60 millones de dólares para una cita nocturna con tu novia, una excursión de golf a Escocia con tus amigos y un viaje a un refugio de caza de lujo llamado ‘Boondoggle Ranch’. ¿Por qué los contribuyentes estadounidenses deberían pagar los jets privados cada vez que usted decide salir con sus amigos del golf, ver a su novia o darse un capricho?”, cuestionó el demócrata.

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