Demócratas piden evaluar al jefe del FBI por acusaciones sobre consumo de alcohol

La polémica en torno al director del FBI, Kash Patel, escaló esta semana luego de que legisladores demócratas solicitaran formalmente que se someta a una prueba para detectar patrones problemáticos de consumo de alcohol. La petición surge tras un reportaje publicado por The Atlantic, que señala presuntos episodios de consumo excesivo y ausencias inexplicables en la agencia.

De acuerdo con información retomada por NBC News, la solicitud fue encabezada por el congresista Jamie Raskin, miembro clave del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. En una carta firmada por más de una docena de demócratas, se advierte que la conducta reportada podría tener implicaciones en la seguridad nacional.

“Sus supuestos hábitos de consumo de alcohol y su horario errático han tenido efectos demostrablemente desastrosos en el desempeño de sus funciones”, escribió Raskin, citando el contenido del reportaje. Como parte de la solicitud, los legisladores incluyeron un cuestionario que evalúa la frecuencia del consumo y sus posibles efectos en la vida laboral, además de exigir que Patel firme una declaración jurada sobre la veracidad de sus respuestas.

Choque político y defensa legal

La reacción del funcionario no se hizo esperar. Patel presentó una demanda por difamación contra The Atlantic por $250 millones, calificando el reportaje como un “ataque malicioso y generalizado”. En un comunicado, aseguró que la revista “conocía la verdad antes de publicar y aun así optó por difundir falsedades”.

Su entorno también salió en defensa. Un portavoz calificó la investigación demócrata como “infundada”, mientras que la Casa Blanca, a través de Karoline Leavitt, reiteró que Patel sigue siendo una figura clave dentro de la administración de Donald Trump.

Antecedentes y nuevas tensiones

Durante su proceso de confirmación, Patel reconoció un arresto en 2001 por embriaguez pública, ocurrido durante su etapa universitaria. Su equipo ha insistido en que se trata de un hecho aislado y ya esclarecido.

Sin embargo, nuevas versiones han alimentado la controversia. The Atlantic reportó que el funcionario habría entrado en pánico recientemente tras no poder acceder a un sistema interno, creyendo que había sido despedido. Patel desmintió el incidente y lo atribuyó a un fallo técnico menor: “Cualquiera que diga lo contrario está mintiendo”, declaró.

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