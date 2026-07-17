Messi reconoce que es una “locura” enfrentar en la final del Mundial 2026 a Lamine Yamal, a quien conoció de bebé

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó una de las imágenes más llamativas fuera de la cancha. Lionel Messi confesó que le resulta “una locura” pensar que el bebé con el que apareció en una fotografía hace años, Lamine Yamal, será ahora uno de los protagonistas del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

El capitán de la selección argentina participó este viernes en un evento del Fanatics Fest celebrado en Nueva York, donde compartió escenario con Emiliano Martínez, Lionel Scaloni, el seleccionador español Luis de la Fuente y el mediocampista Rodri, en la antesala del duelo decisivo del torneo.

La actividad también reunió a figuras de distintas disciplinas deportivas y del entretenimiento. Entre los invitados estuvieron Novak Djokovic, Rio Ferdinand, Kevin Durant, Tom Brady, Kevin Hart y Travis Scott. Durante la presentación, Messi fue el futbolista que recibió la mayor ovación del público, cuyos cánticos incluso interrumpieron algunos momentos de su intervención.

?JUST IN: Kevin Durant, Lionel Messi, Tom Brady, Rio Ferdinand, Novak Djokovic, Rodri, Emi Martínez, Travis Scott, and Kevin Hart all take a selfie at Fanatics FanFest ahead of the World Cup Final on Sunday pic.twitter.com/5iHURvhJD7 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 17, 2026

El delantero argentino dedicó parte de sus declaraciones a hablar sobre Lamine Yamal y la evolución que ha tenido el joven futbolista español.

“Lamine juega en un club al cual amo, al que deseo siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundiales y, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, una gran oportunidad de conseguir algo histórico que nosotros intentaremos evitar que sea esta vez”, afirmó.

Respeto mutuo antes de la final del Mundial

Messi también recordó la fotografía tomada cuando Yamal era apenas un bebé y reconoció que nunca imaginó que ambos terminarían enfrentándose en una final mundialista.

“Lo de esa foto es una locura porque, bueno, en la vida es difícil hacerse una foto con un bebé y luego enfrentarlo en una Copa del Mundo. La verdad que es una locura. Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte porque va a ser el bien del Barcelona también”, expresó.

Esta es una foto de Messi a sus 20 años en 2007 alzando a un niño recién nacido: Lamine Yamal.



La foto ocurrió en 2007. La UNICEF hizo una rifa para tomarse una foto con un jugador del Barcelona en el barrio Roca Fonda, en Mataró, y se la ganó la familia de Lamine.



Y por eso? pic.twitter.com/Nb9VilDYL5 — Goles en Directo (@golesendir_) July 15, 2026

Aun así, dejó claro que el objetivo de Argentina será limitar la influencia del atacante español durante el compromiso.

“Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil, lo intentaremos. Tanto él como España tienen grandísimos jugadores, un gran juego, y nosotros tenemos nuestras armas también”, señaló.

El ambiente previo al encuentro también estuvo marcado por los mensajes de los demás protagonistas.

Lionel Scaloni recordó que, incluso en una final mundialista, el fútbol mantiene la esencia del juego que los futbolistas practicaban durante su infancia. Emiliano Martínez, por su parte, resaltó el impacto que tuvo en Argentina la conquista del Mundial de 2022 y manifestó el deseo del grupo de volver a regalarle esa alegría a los aficionados.

Del lado español, Luis de la Fuente insistió en la importancia del respeto entre ambos equipos y aseguró que la calidad de sus jugadores le transmite confianza para tomar decisiones durante los partidos.

“Cuando uno está bien acompañado por buenos futbolistas normalmente se equivoca poco, y eso me da tranquilidad para tomar decisiones en cualquier momento del partido”, comentó el entrenador de España.

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